Scherma | Europei 2019 oggi | programma | orari e tv martedì 18 giugno Tutti gli azzurri

Scherma - Europei 2019 : pronostici rispettati. Alessio Foconi - che finale! Olga Kharlan fa la storia : Oro e argento azzurro tanto per iniziare, possibile e prevedibile, con Foconi e Garozzo che fanno in qualche modo anche da valletti alla regina assoluta della sciabola (poi spiegheremo perché), Olga Kharlan. La Scherma è imprevedibile: può ribaltare i pronostici, o confermarli. In questo caso, vale la seconda opzione durante la prima giornata dei campionati Europei di Dusseldorf 2019. Italia subito in testa al medagliere, giusto per recuperare ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. Italia al comando dopo la prima giornata : Si sono aperti oggi sulle pedane di Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Subito grande Italia nella prima giornata di gare, con una doppietta azzurra nel fioretto maschile, in cui Alessio Foconi ha battuto in finale Daniele Garozzo. Nella sciabola femminile titolo invece all’ucraina Olga Kharlan. Di seguito il medagliere degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...

Scherma - Europei 2019 : Olga Kharlan regina nella sciabola. Irene Vecchi eliminata ai quarti : Olga Kharlan è la nuova Campionessa d’Europa nella sciabola femminile. L’ucraina ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2019 in corso di svolgimento a Dusseldorf, conquistando il suo sesto titolo continentale in carriera. La 28enne di Mykolaïv ha sconfitto in finale per 15-12 la francese Manon Brunet al termine di un assalto che ha visto partire fortissimo Kharlan (avanti 9-3), con la rimonta della transalpina (13-12) poi ...

Europei Scherma – Alessio Foconi campione europeo di Fioretto : sconfitto Daniele Garozzo nella finale di Dusseldorf : finale di Fioretto tutta italiana negli Europei di Scherma di Dusseldorf: Alessio Foconi supera 15-4 Daniele Garozzo e diventa campione europeo da campione del mondo in carica Non poteva esserci inizio migliore per i Campionati Europei Assoluti di Scherma 2019. Sulle pedane di Dusseldorf, la finale del Fioretto è stata monopolizzata dagli italiani: da una parte Alessio Foconi, campione del mondo in carica; dall’altra il campione ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Alessio Foconi batte Daniele Garozzo - doppietta italiana nel fioretto maschile!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alessio Foconi batte Daniele Garozzo 15-4. 15-4 Alessio Foconi CAMPIONE D’EUROPA!!! ARGENTO PER Daniele Garozzo!!! 14-4 Foconi. Il video premia Garozzo. 14-3 Foconi. Contrattacco a segno. 13-3 Foconi. Restituita la parata e risposta. 12-3 Foconi. Parata e risposta di Garozzo. 12-2 Foconi. Attacco e contrattacco. 11-2 Foconi. Tocca di rimessa l’iridato. 10-2 Foconi. Parata e ...

Scherma - Europei 2019 : finale azzurra nel fioretto! Sfida tra Daniele Garozzo e Alessio Foconi per il titolo : Sarà tutta italiana la finale del fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma. Sulle pedane di Düsseldorf (Germania) nell’assalto che assegnerà il titolo continentale si affronteranno Daniele Garozzo e Alessio Foconi, che hanno vinto nettamente le rispettive semifinali. I due compagni di squadra saranno quindi avversari nell’atto conclusivo di questa gara e l’Italia metterà così a segno nuovamente una doppietta, l’ultima volta era accaduto ...

Scherma - Europei 2019 : Irene Vecchi si ferma ai piedi del podio. L’azzurra sconfitta ai quarti da Anna Marton : Si ferma ai piedi del podio il cammino di Irene Vecchi nella sciabola agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). La 30enne livornese, dopo aver superato 15-5 la greca Marina Paizi e 15-11 la spagnola Laila Vila, è stata sconfitta ai quarti di finale dall’ungherese Anna Marton con il punteggio di 15-12, vedendo così sfumare all’ultimo il sogno di una medaglia. Un assalto molto equilibrato nella prima parte, con ...

Europei Scherma 2019 – Due medaglie assicurate per gli azzurri : Garozzo e Foconi in semifinale a Dusseldorf : Garozzo e Foconi in semifinale agli Europei di Scherma 2019: due medaglie assicurate per gli azzurri Sono iniziati oggi a Dusseldorf gli Europei 2019 di Scherma. Gli italiani hanno subito regalato ai loro tifosi importanti risultati, mettendo nel bottino azzurro le prime due medaglie della rassegna. Alessio Foconi e Daniele Garozzo hanno infatti staccato il pass per le semifinali di fioretto maschile, assicurandosi così un posto sul podio. ...