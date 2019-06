Scherma | Europei 2019 | Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo sognano la medaglia I due

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Santarelli ai quarti nella spada! Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22: L’israeliano Freilich batte 15-14 l’ucraino Stankevych e va ai quarti come il ceco Beran che supera 15-12 l’israeliano Beskin 14.20: Stanno iniziando anche gli incontri del primo turno ad eliminazione del fioretto femminile. Tutte le azzurre sono già al secondo turno e attendono le loro avversarie 14.16: In pedana Enrico Garozzo che affronta lo spagnolo Bargues per un ...

Scherma - Europei 2019 : Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli accedono agli ottavi. Eliminati Cimini e Fichera : Si dimezza la squadra azzurra nella prova di spada maschile agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo si sono qualificati per gli ottavi di finale, mentre sono stati Eliminati Gabriele Cimini e Marco Fichera. Dopo il facile esordio contro Max Rod, Andrea Santarelli si ripete contro un altro portoghese, Pedro Arede. Un assalto totalmente dominato dall’azzurro, che si è imposto per 15-4 ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Santarelli e Garozzo agli ottavi nella spada. Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : 13.51: Appuntamento fra meno di un quarto d'ora per gli ottavi 13.47: Questo al momento il tabellone degli ottavi di finale della spada maschile: Vuorinen (Fin)-Mahringer (Aut), Bargues (Esp)-Garozzo (Ita), Giannotte (Lux)-Santarelli (Ita), Persu (Rou)-Andrasfi (Hun)), Freilich (Isr)-Stankevych (Ukr), Borel (Fra)-Nikishin (Ukr), Beran (Cze)-Beskin (Isr), Vervijlen (Ned)-Harper ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : solo Santarelli agli ottavi nella spada. Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : 13.40: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 12-7 13.39: Nel frattempio si completa l'en plein delle azzurre del fioretto femminile nei gironi con il quinto successo di Di Francisca. Quattro atlete, 20 vittorie e zero sconfitte 13.38: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 10-5 13.36: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 8-5 13.34: Sedicesimi spada maschile: ...

Scherma - Europei 2019 : spadisti avanti tutta. Poker azzurro ai sedicesimi di finale : Continua il cammino degli spadisti azzurri nella seconda giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Gabriele Cimini, Enrico Garozzo, Marco Fichera ed Andrea Santarelli hanno staccato tutti il pass per i sedicesimi di finale. Percorso netto finora per Gabriele Cimini, che ha dominato il proprio girone di qualificazione con sei vittorie e che ha subito centrato il successo anche nel primo assalto ad eliminazione ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : tutti gli azzurri avanzano nella spada. Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : 12.45 tutti e quattro gli azzurri in gara accedono quindi ai sedicesimi nella spada. 12.43 Vince Garozzo!!! Sconfitto 15-12 l'olandese Tulen. 12.37 Garozzo avanti 9-8 al termine della seconda manche, ancora tutto in bilico. 12.32 Prima manche molto equilibrata, che si chiude in parità sul 3-3. 12.27 Torniamo invece alla spada, perché inizia ora l'assalto di Enrico Garozzo, opposto all'olandese ...

DIRETTA EUROPEI Scherma 2019/ Streaming video tv : Cimino bene nella spada maschile : DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2019 Streaming video e tv della seconda giornata di gare a Dusseldorf. Oggi in pedana spada maschile e fioretto femminile.

Scherma - Europei 2019 : gli spadisti azzurri superano la fase a gironi. Percorso netto per Gabriele Cimini : La seconda giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf si è aperta con la fase a gironi della spada maschile. Grande prestazione di Gabriele Cimini, che ha iniziato benissimo con sei vittorie ed un Percorso netto che lo pone come seconda testa di serie nel tabellone ad eliminazione diretta. Buona prova di Enrico Garozzo (record 4-2). Il siciliano ha perso subito il primo assalto, ma ha poi vinto i successivi quattro. ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 18 giugno - al via i gironi della spada maschile. Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : 9.51: Purtroppo arriva anche la seconda sconfitta per Marco Fichera. Ora il siciliano ha un record di 2-2 9.42: Arriva la prima vittoria per Andrea Santarelli, che si riscatta dopo due sconfitte. 9.38: Continua il percorso netto di Gabriele Cimini (tre vittorie). Primo successo per Enrico Garozzo, mentre secondo per Marco Fichera. 9.30: Arriva la prima sconfitta per Marco Fichera. 9.21: ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 18 giugno - Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto. Tocca anche agli spadisti : Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Scherma. Oggi scendono in pedana spadisti e fiorettiste e l'Italia punta a conquistare altre medaglie dopo l'ottimo esordio di ieri, che ha visto l'eccezionale doppietta nel fioretto maschile con ...

Scherma - Europei 2019 : il programma e le ambizioni dell’Italia nella seconda giornata. Attesa per fiorettiste e spadisti : La seconda giornata degli Europei di Scherma vede protagonisti la spada maschile ed il fioretto femminile. L’Italia è reduce dalla doppietta dei fiorettisti di ieri, con l’oro di Alessio Foconi e l’argento di Daniele Garozzo. L’obiettivo è quello di migliorare il medagliere e conquistare altre medaglie in questo martedì, soprattutto con le fiorettiste, sulle quali c’è davvero grande Attesa. Alice Volpi, Arianna ...

Scherma - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv (martedì 18 giugno). Tutti gli azzurri in gara : Seconda giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Dopo la straordinaria doppietta nel fioretto maschile, l’Italia punta ad altre medaglie oggi, soprattutto nel fioretto femminile con Alice Volpi, Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo prontissime a salire sul podio. Attenzione anche agli spadisti che hanno le carte in regola per centrare un grande risultato nella manifestazione continentale. GLI azzurri IN gara ...

Scherma - Europei 2019 : pronostici rispettati. Alessio Foconi - che finale! Olga Kharlan fa la storia : Oro e argento azzurro tanto per iniziare, possibile e prevedibile, con Foconi e Garozzo che fanno in qualche modo anche da valletti alla regina assoluta della sciabola (poi spiegheremo perché), Olga Kharlan. La Scherma è imprevedibile: può ribaltare i pronostici, o confermarli. In questo caso, vale la seconda opzione durante la prima giornata dei campionati Europei di Dusseldorf 2019. Italia subito in testa al medagliere, giusto per recuperare ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. Italia al comando dopo la prima giornata : Si sono aperti oggi sulle pedane di Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Subito grande Italia nella prima giornata di gare, con una doppietta azzurra nel fioretto maschile, in cui Alessio Foconi ha battuto in finale Daniele Garozzo. Nella sciabola femminile titolo invece all’ucraina Olga Kharlan. Di seguito il medagliere degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...