Sarri spieghiamolo con Flaiano | non con Che Guevara

(Di martedì 18 giugno 2019) E alla fine, come ormai era chiaro da qualche tempo, è arrivata l’ufficialità.è il nuovo allenatore della Juventus. Maurizio ha deciso di addentare il frutto proibito. Ha deciso di mangiare la mela. L’unico frutto che la sua storia, il suo percorso esistenziale, le sue radicate convinzioni non gli avrebbero mai permesso di mangiare. Di frutta delle più varie, rigogliose e saporose specie ne aveva tanta da poter masticare, ma ha deciso di afferrare l’unica che non avrebbe mai dovuto nemmeno prendere in considerazione. Non avrebbe dovuto prenderla, quella mela, non per ottemperare a un’imposizione venuta dall’alto, ma, molto più semplicemente, per non contraddire una linea di condotta che lui stesso si era imposto: quella della Bellezza contro il cinismo del risultato-ad-ogni-costo; quella della Gioia e Rivoluzione contro le nefandezze del potere costituito, per arrivare fino alla ...

