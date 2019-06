Salvini | visita negli Usa con gaffe | scambia Washington con Philadelphia

Lecce - visita di Matteo Salvini : 'Qui c'è qualche centro sociale da chiudere' : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto in Puglia nelle scorse ore nell'ambito della campagna elettorale per elezioni europee, previste per domenica prossima, 26 maggio. Il ministro, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stato accolto a Lecce, una delle sue tappe del tour pugliese, da striscioni di benvenuto piuttosto espliciti. Ne è un esempio quello apparso su Palazzo Adorno, situato in pieno centro ...

Di Maio in visita alla Piaggio aero : "Ecco perchè Salvini faceva più piazze di me. Io mi muovo solo con voli di linea" : Il vicepremier e ministro per lo Sviluppo Economico visita le aziende in crisi, Piaggio e Bombardier. Su Piaggio: "Non la spezzetteremo". La Fiom: "Passerella elettorale"

Milano - Salvini fa visita agli Alpini ma non tutte le penne nere apprezzano.E che chi urla : “Ma vai a lavorare” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha visitato ieri, sabato 11 maggio, gli stand degli Alpini al parco Sempione. Ma non tutti hanno gradito la sua passeggiata. Un piccolo gruppo lo ha fischiato, mentre qualcun’altro lo ha invitato in maniera piuttosto esplicita ad “andare a lavorare” L'articolo Milano, Salvini fa visita agli Alpini ma non tutte le penne nere apprezzano.E che chi urla: “Ma vai a lavorare” ...

Salone del libro - l’autrice dell’intervista a Salvini va allo stand Feltrinelli per protesta : visitatori cantano “Bella ciao” : A Torino, Chiara Giannini, l’autrice del libro intervista a Matteo Salvini, si è presentata al Salone del libro di Torino come segno di protesta nei confronti dell’estromissione della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound. allo stand della Feltrinelli, la giornalista ha esibito il proprio volume ricevendo come risposta un coro “Bella ciao”intonato da alcuni visitatori. In mattinata Giannini aveva presentato il libro in un hotel del ...

Salone del libro - l’autrice del libro su Salvini va allo stand Feltrinelli con il libro in mano : visitatori cantano “Bella ciao” : A Torino, Chiara Giannini, l’autrice del libro intervista a Matteo Salvini, si è presentata al Salone del libro di Torino come segno di protesta nei confronti dell’estromissione della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound. allo stand della Feltrinelli, la giornalista ha esibito il proprio volume ricevendo come risposta un coro “Bella ciao”intonato da alcuni visitatori. In mattinata Giannini aveva presentato il libro in un hotel del ...

Salvini visita la piccola Noemi : 'Mai più scene così - né a Napoli né altrove' : Matteo Salvini ha preso 'l'impegno che non si vedano più scene come quella alle 5 di pomeriggio a Napoli', né a Napoli, né altrove. Il ministro dell'Interno ha parlato dell' agguato di Napoli , dove è ...

Salvini visita la piccola Noemi : "Mai più scene così - né a Napoli né altrove" : Matteo Salvini ha preso "l'impegno che non si vedano più scene come quella alle 5 di pomeriggio a Napoli", né a Napoli, né altrove. Il ministro dell'Interno ha parlato dell'agguato di Napoli, dove è stata ferita la piccola Noemi, che è andato a trovare in ospedale, in un comizio a San Giuseppe vesuviano, nel Napoletano: "Scusate il ritardo ma mio dovere è stato portare l'abbraccio mio e spero vostro alla mamma ...

Matteo Salvini a Napoli - in visita all'ospedale dove è ricoverata Noemi : Pochi giorni dopo la sparatoria nel centro di Napoli, dove è stata ferita una bambina, Matteo Salvini è giunto in città. Il ministro dell’Interno è andato all’ospedale pediatrico Santobono, dove è ricoverata la piccola Noemi rimasta gravemente ferita per errore nell’agguato di venerdì scorso a Napoli. Il vice premier è entrato direttamente con l’auto nella struttura ...

Bimba ferita a Napoli - il ministro Salvini fa visita a Noemi all'ospedale Santobono : Il ministro Matteo Salvini è arrivato al Santobono per fare visita alla piccola Noemi, ferita nella sparatoria di piazza Nazionale, e ai suoi familiari. Il vicepremier è impegnato in un...

Ungheria : muro anti-migranti visitato da Salvini che loda Orban per l'efficacia (VIDEO) : Gli ultimi giorni hanno fatto registrare un certo allontanamento tra le posizioni di Lega e Movimento Cinque Stelle. Per qualcuno si tratta di un mero gioco elettorale dove le due forze di maggioranza restano avversari, per altri il sintomo di una possibile frattura destinata a far cadere il governo. C'è però un punto su cui Di Maio e Salvini non hanno mai manifestato alcun tipo di disaccordo, ossia la prospettiva che le prossime elezioni ...

Salvini da Orban visita il muro anti-migranti. "Se vince ci sarà alleanza col Ppe" : La politica del 'Venite qua tutti' ha trasformato il Mediterraneo in una fossa comune. Accolgo con rispetto e deferenza le parole del Santo Padre e sono orgoglioso di averle tradotte in pratica". Sui ...

Salvini in Ungheria visita il muro anti-migranti : «Se Orban vince nel Ppe - alleanza nelle cose» : «La realtà ci dimostra quotidianamente che le destre xenofobe non sono in grado di dare una risposta politica alla migrazione», ha affermato Cecile Kyenge, europarlamentare ed ex ministro, ...

Matteo Salvini in visita al muro di Orban : un esempio per l’Europa : Il leader della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è recato in Ungheria. Qui ha incontrato il premier Viktor

Salvini in Ungheria visita il muro anti-migranti : «Felice di vedere l'efficacia del governo Orban» : «La realtà ci dimostra quotidianamente che le destre xenofobe non sono in grado di dare una risposta politica alla migrazione». Lo ha affermato Cecile Kyenge, europarlamentare ed ex ministro, ...