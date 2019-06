Salvini su Tria | Vuole fare il Ministro? Deve tagliare le tasse

Salvini contro Tria : “Non mi pagano per dire sì padrone alla Ue. Avanti con programma di governo” : Il centrodestra si scaglia contro Giovanni Tria. Il leader della Lega, Matteo Salvini, difendendo l'idea dei minibot, ha avvertito il ministro dell'Economia di fare ciò che dice il contratto di governo. Per Claudio Borghi, Tria rifiuterebbe i minibot in quanto non li avrebbe ancora capiti; secondo Giorgia Meloni, invece, il ministro avrebbe insultato il Parlamento con le sue posizioni contrarie.Continua a leggere

Salvini incalza Tria : “Vuole fare il ministro? Deve tagliare le tasse” : «Mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani, non per dire signor sì, signor padrone in un ufficio a Bruxelles. Tria è un nostro ministro che porterà avanti il programma di tutto il governo che nella prossima manovra economica avrà il taglio delle tasse come punto centrale. Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio del...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Salvini 'avvisa' Tria - 18 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: l'ex presidente dell'Uefa, Michel Platini, è stato arrestato per il mondiale in Qatar, 18 giugno 2019,

Tria stronca Salvini sulla flat tax "L'Ue? Sicuro di un accordo". Analisi : Giovanni Tria tiene la barra dritta sui conti pubblici, facendo parlare i numeri e tenendo conto del contesto economico di riferimento. Condotta che da una parte stronca le velleità propagandistiche del vicepremier leghista Matteo Salvini e dall’altra Segui su affaritaliani.it

Giovanni Tria a Matteo Salvini : "Non credo che i minibot verranno introdotti. Sono pericolosi" : Matteo Salvini e Giovanni Tria proseguono il dibattito sui minibot: da una parte il leader leghista alla Confartigianato, dall'altra il ministro dell'Economia all'Euromoney conference di Londra. "Su questo argomento voglio essere chiaro, non credo che i minibot verranno introdotti - ha tuonato Tria

Salvini cestina l'appello di Mattarella e la prudenza di Tria : "Il debito cresce per le regole Ue - ora giù le tasse" : Passano pochi minuti dall’intervento sul palco dell’assemblea di Confartigianato quando Matteo Salvini viene assediato da troupe e giornalisti negli imponenti spazi futuristici della Nuvola di Fuksas. L’umore del vicepremier è alle stelle perché gli artigiani gli hanno appena tributato una raffica di applausi, un calore anni luce lontano da quello riservato a Luigi Di Maio. La sicurezza e l’euforia ...

Minibot - Salvini : Tria ha un'altra idea? : 14.18 "Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità",dice il vicepremier Salvini, parlando di Tria."Tagliare le tasse non è un mio capriccio,è un'emergenza". "I Minibot sono uno strumento, un mezzo per pagare i debiti dello Stato. Se il ministro ha un'idea diversa,la porti al tavolo, altrimenti si fa quello che c'è nel contratto di governo". Commentando poi le parole di Mattarella sulla necessità di ...

SCENARIO/ La tattica Salvini-Tria per evitare l'isolamento dell'Italia : la settimana decisiva della trattativa tra Italia e Ue: sul tavolo le nomine e la procedura di infrazione. La linea Tria-Colle e quella della Lega

Rimpasto di governo - Matteo Salvini vuole le teste Sergio Costa - Danilo Toninelli e Giovanni Tria : Matteo Salvini mette nel mirino tre ministri, due in quota M5s, e un tecnico. Si tratta di Sergio Costa (Ambiente), Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) e Giovanni Tria, titolare dell' Economia. La loro colpa, secondo il leader leghista, è di rallentare le politiche del governo. Al termine

Minibot - Salvini : Tria ha idee migliori? : 22.14 Al ministro dell'Economia, Tria, che ha 'bocciato' i Minibot, "la prossima settimana chiederemo se ha idee più efficaci per pagare i debiti nei confronti delle famiglie e delle imprese". Lo ha detto il vicepremier Salvini, in conferenza stampa nella sede della Lega. Si tratta, ha aggiunto Salvini, di un "provvedimento approvato all'unanimità dal Parlamento italiano. Da ministro non dico se mi piace o non mi piace ma, se me lo chiede il ...

Salvini e Di Maio - fine vicina : "Questa volta è diverso" - la frase rubata a Tria. L'Ue ci commissaria? : Avanti veloce verso la procedura d'infrazione, perché come ha ammesso un Giovanni Tria sulle spine al vertice di governo di mercoledì "questa volta è diverso". Tra Unione europea e Italia, insomma, siamo al "cambio di fase" e secondo il retroscena di Repubblica, che raccoglie un po' di umori tra Pal

Governo - Tria ribalta i retroscena della stampa : “Lite con Salvini? Siamo andati via insieme. Mai contrario a flat tax” : È una “notizia chiaramente falsa, di colore”. Il ministro Giovanni Tria liquida così al suo arrivo all’Eurogruppo a Lussemburgo chi gli chiede conto dei retroscena apparsi questa mattina sui giornali. Racconti di un vertice economico, quello tenuto ieri a Palazzo Chigi, in cui sarebbero volati gli stracci e Matteo Salvini si sarebbe infuriato con il titolare del Mef per un suo presunto no alla flat tax. “È falso che io ...

Tria : "La flat tax si fa restando negli obiettivi<br> di deficit. Nessuna lite con Salvini" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi è impegnato a Lussemburgo con l'Eurogruppo, ma prima di entrare si è fermato per qualche minuto a parlare con i giornalisti italiani i quali, ovviamente, gli hanno chiesto del vertice economico di ieri e della flat tax. Sul vertice di ieri Tria ci ha tenuto a spiegare che non ha assolutamente litigato con Matteo Salvini e che, come ha detto anche Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno è andato via ...

Tria chiede dove sono fondi per la Flat Tax - Salvini replica che arriveranno a breve : Ieri si è tenuto il vertice economico a Palazzo Chigi per decidere come si muoverà il Governo nelle prossime settimane. Secondo alcune indiscrezioni Salvini avrebbe ribadito l'importanza di mettere in piedi la Flat Tax, ma il Ministro Tria lo avrebbe richiamato, chiedendogli con quali risorse intende farlo. Salvini non sarebbe quindi rimasto sino al termine della riunione, ma sarebbe andato via prima giustificandosi con "impegni al Viminale". Di ...