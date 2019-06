affaritaliani

(Di martedì 18 giugno 2019) Hai voglia ad esaltare le politiche economiche di The Donald e ad invocare una “iana” per l’Italia, incentrata sulla forte sforbiciata alle tasse con l’introduzione della flat tax per famiglie e imprese com’è stato fatto negli Stati Uniti a fine 2017. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Salvini s'improvvisa mago del fisco Manovra di Trump? Non si può fare - Affaritaliani : Salvini s'improvvisa mago del fisco. Ma la manovra trumpiana non si può fare - PaoloPolvara : RT @VITAnonprofit: Il ministro dell'Interno non sa o mente sapendo di mentire? -