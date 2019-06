Salvini in Usa | Bersani | “Mai vista una visita così sdraiata con gli americani Altro che

Salvini a Mattarella : "Conti in disordine a causa delle regole della Ue" : "I conti sono in disordine perché abbiamo applicato per troppi anni le regole della precarietà e dell'austerità e dei tagli imposti dall'Europa": lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando le osservazioni contenute nel messaggio del presidente Mattarella. "Il debito è cresciuto di 650 miliardi in 10 anni - ha aggiunto Salvini parlando a margine dell'assemblea ...

Matteo Salvini in Usa : pronto ad arginare il Movimento 5 Stelle e prendere il posto di Giuseppe Conte : Matteo Salvini sembra riuscito nell'intento di promettere agli Usa l'allontanamento del Movimento 5 Stelle. L'incontro di ieri, 17 giugno, con i due Mike (il vicepresidente Pence e il segretario di Stato Pompeo) - spiega Il Giornale - non era affatto semplice. Il leader della Lega doveva dissipare l

Salvini - visita negli Usa con gaffe : scambia Washington con Philadelphia : All'interno del Lincoln Memorial il vicepremier: "Una volta ho visitato la scalinata di Rocky". E l'ambasciatore lo corregge

Salvini NEGLI USA/ Ecco cosa cambia nella sfida Italia-Ue e nel Governo : Matteo SALVINI sposa la linea Trump, anche in politica estera. Resta da capire cosa cambia ora nella delicata partita tra Italia e Ue

Salvini cerca l’alleanza con gli Usa e si prepara allo scontro con Bruxelles : “Taglieremo le tasse” : La visita americana farà sicuramente bene alla carriera politica di Matteo Salvini, ma le sue parole contro «l’asse Berlino-Parigi» non serviranno a migliorare i rapporti dell’Italia dentro l’Unione europea. In un momento così delicato, con la mannaia della procedura d’infrazione, la Brexit che vede Donald Trump tra i sostenitori più entusiasti e l...

Salvini negli Usa per sfidare la Ue : io comunque abbasso le tasse : Italia e Usa "mai così vicini", con Roma che rappresenta "l'interlocutore più valido" per Washington e che è "un'alternativa all'asse franco-tedesco". Da qui il rilancio rispetto alle richieste di Bruxelles sui conti pubblici italiani: "Non sarà una manovra economica per tirare a campare. Io metto la mia faccia su una manovra che abbassa le tasse, non a tutti ma a tanti italiani, e non prendo neanche in considerazione l'ipotesi che non ci sia ...

Salvini negli Usa cementa l'asse con Trump e sfida l'Ue : «Italia non è la Grecia - tasse giù» : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea». Ed è «il più grande Paese europeo con cui...

Di Battista : «Salvini gioca sporco». Ma nel M5S finisce sotto accusa : Nel libro «Politicamente scorretto», accuse al leader della Lega: «Inaffidabile e schiavo del potere». Ma anche a Di Maio: «Non abbiamo più un sogno, basta essere complici»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

Salvini a Washington : "Siamo il partner più attendibile degli Usa" : "Per me c'è l''Italia first' come c'e' l''America first'": con queste parole il vicepremier Matteo Salvini ha ribadito la "totale sintonia su come muoversi a livello a internazionale" con l'amministrazione Trump, dopo aver incontrato a Washington il segretario di Stato, Mike Pompeo, e il vicepresidente Mike Pence. Per quanto riguarda le vicende interne, Salvini ha chiarito che "l'obiettivo primario sarà abbassare le tasse, anche ...

Salvini : “L’Italia è il più solido e coerente alleato degli Usa. La Russia? Non bisogna allontanarla” : «Con l’amministrazione Usa abbiamo una visione comune su Iran, Libia, Medioriente, diritto di Israele ad esistere, Venezuela, e verso la pre-potenza cinese verso l’Europa e l’Africa. In questo quadro, mentre altri Paesi europei hanno scelto una strada diversa, l’Italia è il più solido e coerente alleato degli Usa». Lo ha detto il vice premier Matte...

Salvini negli Usa : «Voglio una manovra alla Trump» : Una manovra «trumpiana»: «Why not?». Così il vicepremier Matteo Salvini a margine della conferenza stampa a Washington ha sottolineato come la politica economica e fiscale dell'amministrazione Trump «puo' essere un esempio e un modello per l'Italia»...

Salvini : "Italia primo e più credibile<br> interlocutore Usa in Europa" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è oggi in visita a Washington, dove ha incontrato il Segretario di Stato Mike Pompeo e in un punto stampa ha parlato con i giornalisti dicendo:"L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea"Poi, per quanto riguarda la politica estera, ha detto di condividere le posizioni dell'amministrazione Trump, con cui ha "visioni e soluzioni comuni" sia per ...

Salvini all’ambasciatore Usa : ‘A Washington andammo lì - come si chiama… alla scalinata di Rocky’. ‘Quella è Filadelfia’ : Dopo l’incontro col segretario di Stato, Mike Pompeo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha fatto visita al Lincoln Memorial accompagnato dall’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Verricchio. A un certo punto, il leader della Lega gli ha rivolto la parola: “Una volta andammo a Wahington lì, come si chiama… alla scalinata di Rocky”. “Ma quella è Filadelfia” è stata la replica di ...