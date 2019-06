Salvi in Pakistan i 4 alpinisti italiani travolti da una valanga 

Pakistan : moglie Tarcisio Bellò - 'mio marito sta bene - tutti gli italiani Salvi ' : Vicenza, 18 giu. (AdnKronos) - "Mio marito sta bene , l'ho sentito questa mattina, e a parte una lussazione alla spalla ed una frattura ad una caviglia, sta bene . tutti gli italiani stanno bene , ma il nostro cuore è pieno di dolore per la morte dello sherpa Pakistan o Imtyia". Lo ha detto All'AdnKrono

Travolti da valanga in Pakistan : i 4 alpinisti italiani sono Salvi : sono stati recuperati e portati in salvo i quattro alpinisti italiani e le due guide pachistane Travolti ieri da una valanga mentre si preparavano all'ascesa di una cima nell'area dell'Hindu Kush, in Pakistan. A dirlo la moglie di Tarcisio Bellò, il capo spedizione: “sono stati salvati tutti e stanno raggiungendo il primo centro abitato della valle”.Continua a leggere