Salute | l’odore delle neo mamme “lega” i papà ai bebè

(Di martedì 18 giugno 2019) La paternità è anche una questione di ‘naso‘. Le giovani, infatti, emettono un odore particolare, dovuto agli ormoni, che aiuterebbe i neo padri a legarsi al bambino. Lo indica uno studio dei ricercatori britannici dell’università Newcastle upon Tyne e dell’università di Stirling (Scozia) pubblicato su ‘Physiology & Behavior’. Durante i nove mesi, secondo gli scienziati, i cambiamenti psicologici avvengono nella madre ma anche nel padre. Al centro dell’indagine le variazioni ormonali che potrebbero giocare un ruolo rilevante per quanto riguarda l’accudimento del piccolo, aumentandone così le possibilità di sopravvivenza. Lo studio ha evidenziato così l’importanza dell’odore post partum della mamma. Per arrivare a questo risultato sono stati prelevati campioni di sudore da donne tra i 17 e i 33 anni che avevano ...

