Salario minimo | Di Maio accelera Ocse | «Nove euro l' ora cifra molto alta»

Lega e Istat (a guida leghista) smontano decreto Dignità e Salario minimo : Il desiderio leghista di mettere mano al decreto Dignità e la bocciatura dell’Istat al salario minimo lasciano Luigi Di Maio sottoscacco. Il vicepremier grillino sbotta: “Adesso è troppo”. I suoi temi, quelli che dovrebbero servire per risollevare il Movimento, sono finiti nel mirino dell’alleato che sembra abbia iniziato il bombardamento per smontarli. L’incontro di questa mattina tra il capo politico ...

Motivi per non correre sul Salario minimo : Mentre il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi e alcuni tecnici per accelerare sulla definizione della legge sul salario minimo, in Commissione alla Camera le prime audizioni sullo stesso argomento suggeriscono al governo di rallentare. Il primo avvertimento

Salario minimo - Ocse : "9 euro all'ora è troppo" : Da molti mesi ormai Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, presenta come una sua priorità la legge sul Salario orario minimo. Ieri su Facebook ha spiegato:"Nella legge Catalfo (M5S) prevediamo di fissare per legge una soglia di almeno 9 euro lordi l'ora al di sotto della quale non si può scendere. In sostanza, contratti da 3 o 4 euro l'ora come se ne vedono oggi non saranno più consentiti, perché 3 o 4 euro l'ora non è ...

Salario minimo : 4 - 3 mld impatto imprese : 19.32 L'analisi dell'impatto dell'incremento retributivo medio annuo sulle imprese evidenzia un aggravio di costo pari a 4,3 miliardi. Lo ha detto il presidente Istat, Blangiardo, in audizione alla Camera, in merito agli effetti di un Salario minimo a 9 euro lordi. L'aggravio, se non trasferito sui prezzi, porterebbe a una compressione di circa l'1,2% del margine operativo lordo e allo 0,5% del valore aggiunto. La ricaduta sulle spese della ...

Salario minimo 9 euro per ora - 3 mln di lavoratori oggi sono pagati meno in molti settori : oggi sui propri canali social e web il Movimento 5 Stelle ha confermato come il Salario minimo sia ben oltre una semplice proposta. Sul “blog delle stelle” i grillini danno quasi per scontato che il Salario minimo da 9 euro all’ora, autentico cavallo di battaglia del Movimento e del suo leader, il vicepremier Di Maio, presto diventerà realtà. Un provvedimento che è inserito nel celebre contratto di governo tra Salvini e Di Maio e che coprirebbe ...

Salario minimo - Istat : “Per le imprese aggravio di costi di 4 - 3 miliardi”. Di Maio : “In manovra riduzione cuneo fiscale” : Un Salario orario minimo fissato a 9 euro lordi sarebbe al momento “il più elevato tra i Paesi Ocse” e “anche della maggioranza dei contratti collettivi esistenti”. E comporterebbe per le imprese “un aggravio di costo pari a circa 4,3 miliardi complessivi“. Che, se non trasferito sui prezzi, porterebbe a una compressione di circa l’1,2% del margine operativo lordo ed allo 0,5% del valore aggiunto. Lo hanno ...

Istat e Ocse smontano il Salario minimo : "Troppo costoso - non è la soluzione" : “L’analisi dell’impatto dell’incremento retributivo medio annuo stimato sugli aggregati economici delle imprese con dipendenti (circa 1,5 milioni) consente di evidenziare un aggravio di costo pari a circa 4,3 miliardi complessivi, che, se non trasferito sui prezzi, porterebbe a una compressione di circa l′1,2% del margine operativo lordo ed allo 0,5% del valore aggiunto”. Così il presidente ...

M5S spinge per Salario minimo a 9 euro (meno della Germania - più che a Londra) : In Germania la soglia è 9,3 (ma gli stipendi sono più alti), in Francia quasi 10 (ma l’orario di lavoro più basso). L’Ocse: «In Italia sottopagato il 12% dei lavoratori»

Salario minimo M5S : Di Maio “prima del 2020 per 3 milioni di persone” : Salario minimo M5S: Di Maio “prima del 2020 per 3 milioni di persone” Dopo il decreto dignità e l’introduzione del reddito di cittadinanza, il prossimo obiettivo per riformare il mercato del lavoro riguarda l’introduzione di un Salario minimo. Di Maio è convinto della necessità di portare avanti la proposta e di applicarla in tempi brevi. In un post apparso di recente sul blog delle stelle – canale di comunicazione ...

Di Maio riunisce i ministri a Palazzo Chigi : “Nostre priorità sono conflitto interessi - Salario minimo e taglio tasse” : È in corso a Palazzo Chigi una riunione del vicepremier e capo politico M5s Luigi Di Maio con i ministri 5 stelle. A Palazzo Chigi sono arrivati, tra gli altri i ministri Alfonso Bonafede, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Al centro dell’incontro ci sono le priorità dell’esecutivo secondo i grillini: innanzitutto il conflitto di interessi, poi le misure sul salario minino e il taglio della pressione fiscale. ...