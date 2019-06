Salah | che numero! L’egiziano ‘ridicolizza’ il portiere della Guinea VIDEO

Tanti auguri a…Mohamed Salah - il campione d’Europa si prepara alla Coppa d’Africa : alcune curiosità che non sapevate sul Messi d’Egitto : Oggi, 15 giugno, compie 27 anni Mohamed Salah. Trionfatore in Champions League con il Liverpool, in estate proverà a bissare con l’Egitto in Coppa d’Africa. Salah nasce a Basyoun, a nord de Il Cairo, nel 1992. Inizia a muovere i primi passi in patria con l’Al-Mokawloon. Nel 2012 passa al Basilea e vince il campionato svizzero al primo anno. Dopo una stagione 2014-2015 non esaltante con la maglia del Chelsea, va in ...

Tottenham-Liverpool - rigore dubbio per i Reds dopo venti secondi : Salah non sbaglia dal dischetto [VIDEO] : Pochi secondi e subito Liverpool in vantaggio con Salah, che trasforma un calcio di rigore dubbio concesso da Skomina Comincia subito malissimo per il Tottenham la finale di Champions League, il Liverpool infatti si guadagna un discutibile calcio di rigore dopo venticinque secondi per un fallo di mano di Sissoko su cross di Mané. Skomina non ha dubbi e indica il dischetto, anche se la palla sbatte prima sul fianco e poi sul braccio. Il VAR ...

Liverpool - parlano Alisson - Salah (che invita De Rossi in Inghilterra) e Klopp : “Guardiola preferisce Premier perché vince” : Tra quattro giorni sarà finale di Champions League per il Liverpool, che ci riprova un anno dopo aver perso all’ultimo atto contro il Real Madrid. Questa volta è derby tutto inglese con il Tottenham. Ma gli argomenti affrontati da Klopp, Salah e Alisson non riguardano soltanto la gara di sabato, ma anche altre tematiche. Ecco le loro parole a Sky Sport. Klopp – “Guardiola è il miglior allenatore del mondo e merita tutti ...

Salah - campagna antifumo : 'Ti sei preoccupato per me? Fallo anche per te'. VIDEO : Per qualche secondo i tifosi del Liverpool si sono spaventati. " Momo Salah fuma?". Ma come? Uno che fa della velocità una delle sue armi vincenti sul campo? A mettere inquietudine tra i sostenitori ...

Salah e lo spot (geniale) antifumo. I tifosi del Liverpool : “Terrificante”. Ecco il video che vi farà riflettere : Entra in scena, palleggia, prende un pacchetto di sigarette, si siede e inizia a fumare. L’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, ha pubblicato sui propri canali social lo spot per una campagna antifumo che ha creato non poca agitazione tra i tifosi: “È stato terribile”. Il motivo risiede nella geniale sceneggiatura del video. Champions League | Di F. Q.. Champions League, Liverpool-Barcellona ...

Liverpool : Klopp conferma che Salah non giocherà con il Barcellona : Il manager dei Reds, Jurgen Klopp, ha confermato nella conferenza della vigilia della semifinale che l’attaccante egiziano non potrà essere a disposizione.PRONOSTICO E PROBABILI FORMAZIONI DI Liverpool-BarcellonaMohamed Salah non giocherà. Lo ha confermato Klopp nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno con il Barcellona. Nell’ultimo turno, disputato sabato scorso a Newcastle e vinto dai Reds per 2-3, ...

Liverpool-Barcellona - Mohamed Salah non ci sarà dopo la commozione cerebrale : out anche Firmino : Champions League, Liverpool rimaneggiato offensivamente contro il Barcellona, l’impresa si fa sempre più ardua L’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, salterà il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. A darne notizia il tecnico dei ‘reds’, Jurgen Klopp, nella conferenza stampa pre-gara. L’attaccante egiziano è rimasto vittima di un infortunio nel match di sabato sera contro il ...

Liverpool-Barcellona - Salah a rischio e Firmino out. Preoccupa anche Dembelé : TORINO - La sfida tra Liverpool e Barcellona valida per la semifinale di ritorno di Champions League perde alcuni protagonisti: è certa l'assenza di Keita , che ormai ha chiuso in anticipo la sua ...

LIVE Barcellona-Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : Messi e Salah - scontro tra fenomeni che vale il Pallone d’Oro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...