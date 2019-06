Ruolo dell’acido folico nella fertilità

fondazioneserono

(Di martedì 18 giugno 2019) In vari modelli animali è stato dimostrato che una grave carenza materna di folati nel periodo preconcezionale e nelle prime fasi di gestazione ostacola lae la vitalità fetale. Ad esempio, in ratti immaturi sottoposti a induzione della superovulazione, la carenza di folato inibisce parzialmente l’ovulazione 1. Nelle scimmie rhesus, la dieta priva di folati causa cicli mestruali irregolari con degenerazione dei follicoli di Graaf (follicoli fisiologici), aumento di follicoli atresici/cistici (follicoli patologici), cellule della granulosa impoverite e riduzione o assenza del corpo luteo (esito di ovulazione) 2. Femmine di criceto nutrite con una dieta priva di acidoper 16 settimane prima dell’accoppiamento si sono rivelate tutte infertili 3. Inoltre, femmine di topo alimentate con meno di un quarto del folato ottimale per 8 settimane prima dell’accoppiamento ...

