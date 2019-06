Ruba bagagli ad amico Lionel Richie | arrestato

romadailynews

(Di martedì 18 giugno 2019) Roma – La Polizia di Frontiera di Fiumicino ha proceduto all’arresto di un borseggiatore seriale che aveva da poco sottratto deia uno dei componenti della comitiva di cui faceva parte il noto cantante, in cerca di relax prima dell’avvio del suo tour estivo. Il borseggiatore, cittadino algerino di anni 36 con precedenti di polizia specifici, nel corso della sua azione criminosa, presso la zona arrivi del Terminal 3, veniva pero’ notato dalla vittima che iniziava a gridare allo scopo di attirare l’attenzione dei presenti. In risposta a tali invocazioni, un operatore portuale, trovatosi nei pressi e fortunatamente con adeguata preparazione atletica avendo partecipato a numerose maratone, iniziava un inseguimento dell’autore del furto che non mancava di allertare una pattuglia di agenti della Polaria che si univa a lui nella corsa ...

ilfaroonline : Fiumicino, aeroporto: ruba i bagagli al musicista di Lionel Richie -