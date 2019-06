Rotolo di speck e melanzane – passo passo con foto

cosacucino.myblog

(Di martedì 18 giugno 2019) Un piatto nutriente, saporito e di grande effetto per i vostri ospiti, Può essere preparato in anticipo e congelatodiIngredienti: Per la pasta: 250g di pasta all’uovo in un’unica sfoglia. Per il ripieno: 1 melanzana, 1 cipolla, 40g di burro, 80g, dia dadini, sale, pepe, 1/2 cucchiaio di prezzemolo tritato, 100g di ricotta, 1 uovo, 80g di emmentaler, 60g di parmiggiano grattugiato. Preparazione 1 Lavate e spuntate la melanzana, poi tagliatela a dadini. Tritate la cipolla e fatela soffriggere con metà del burro e i dadini di. 2 Unite al soffritto i dadini di: salate moderatamente, pepate e fate rosolare per una decina di minuti, poi insaporite con il prezzemolo. 3 In una terrina incorporate alla melanzana la ricotta, l’uovo, l’emmentaler tritato e metà del parmiggiano e mescolate bene. 4 Distribuite il composto ...