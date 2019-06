huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019)a fine conferenza si è lasciata andare ad un lungo abbraccio con Francesco. L’ex presidente della Roma ha da sempre un rapporto speciale con il “Pupone”. Una volta terminato il discorso ha rilasciato un’intervista al Messaggero sull’addio dialla As Roma.La prima cosa che tiene a precisareè che con lei ancora Presidente non si sarebbe mai arrivati alle dimissioni:“Credo che un mio giocatore non sarebbe mai arrivato a questo punto perché ci avrei parlato prima. Specialmente con uno come, sapendo il valore che ha Francesco per questa società e nel calcio mondiale”ha parlato di poco coinvolgimento, e secondo l’ex presidente della Roma questo è stato un errore importante della nuova proprietà: “Andava tenuto in considerazione, senza ...

DiMarzio : #Roma, #Totti dice addio Le parole di Rosella #Sensi ?? - HuffPostItalia : Rossella Sensi: 'Totti trattato da figurina. Baldini uno dei maggiori responsabili. Il calcio lo ha cambiato' - evviva_il_re : RT @EricFrentzen: Mi dicono che c'è Rossella Sensi a commentare le parole di #Totti sulla Rai, manco fosse l'Eurovision. -