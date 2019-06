Roma | Pallotta esce allo scoperto | “Vie legali contro Totti?” | il patron giallorosso

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Ieri la conferenza stampa fiume dell’ex capitano girosso che non le ha mandate a dire, seppur indirettamente, tra gli altri, anche a. Poi il comunicato della società capitolina e un tweet, oggi, dello stessodella. “Agire per vieTotti? Non c’è possibilità. Cento per cento falso. Nella storia della nostra proprietà, questa cosa prende la medaglia d’oro come commento più stupido che abbia letto“, ha scritto l’americano in risposta all’ipotesi, paventata da alcuni media, di una possibile denuncia del clubTotti per le parole di ieri.L'articolo: “VieTotti?”, ilgirosso risponde così CalcioWeb.

