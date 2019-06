Roma | la carica dei navigator In migliaia alla ricerca di un posto di lavoro ma pochi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Vengono prevalentemente dal Sud ma non solo. Gli aspiranti(54 mila per circa 3000 posti di) arrivano da tutte le regioni d’Italia per partecipare al concorso Anpal che si tieneFiera dida oggi fino al 20 giugno. Sono psicologi, avvocati, educatori, economistidi loro hanno chiaro che tipo di figura sia il. “Mi aspetto un po’ di chiarezza – dice a Il Fatto Quotidiano un’economista dprovincia di Napoli – e tanta formazione in Anpal perché ilnon è chiaro”. “Questa figura fantomatica di– dice un altro partecipante che arriva da Padova – si parla di assistenza tecnica ai centri per l’impiego, ma assistenza tecnica vuol dire tutto e niente”. Chi non lavora o chi ha unprecario spera che ilsia un primo passo per avere unfisso. ...

