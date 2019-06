Rolando Mandragora carriera e biografia Chi è il nazionale Under 21

termometropolitico

(Di martedì 18 giugno 2019). Chi è il21. Domenica 16 giugno hanno avuto inizio gli europei21, manifestazione organizzata dalla UEFA, che avrà luogo dal 16 al 30 giugno tra Italia e San Marino. L’evento si svolge in cinque città italiane tra cui: Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine, dove si ci sarà anche la finale, invece solo una è la città di San Marino ovvero Serravalle. L’esordio degli azzurrini è avvenuto proprio domenica 16 giugno contro la21 spagnola. La squadra italiana ha portato a casa la vittoria per 3 a 1 grazie alla doppietta di Federico Chiesa e al gol di Lorenzo Pellegrini. Laè guidata dal CT Di Biagio , che sembrerebbe aver svolto un ottimo lavoro, riuscendo a creare un ecosistema di gioco in cui tutti i principali talenti nostrani hanno trovato modo di esprimersi al meglio. Tra questi ...

