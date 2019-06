Roberto Vecchioni | Lorenzo Fragola e Paola Turci tra gli ospiti di Fuoricinema

Roberto Bolle e Vecchioni sul palco di piazza Duomo : emozione per “Luci a San Siro” : Sono entrambi visibilmente emozionati Roberto Vecchioni e Roberto Bolle sul palco in piazza del Duomo alla fine dell’esibizione che ha visto l’Étoile danzare con Nicoletta Manni sulle note di “Luci a San Siro”, una delle canzoni simbolo del capoluogo meneghino. L’occasione è lo show finale di OnDance, la grande festa della danza voluta e organizzata da Roberto Bolle, giunta alla seconda edizione e di cui l’artista ha già annunciato un nuovo ...

Francesca Vecchioni/ "Serve inclusione - mio coming out con papà Roberto andò così…" : Francesca Vecchioni si è raccontata ai microfoni del Corriere della Sera, parlando del suo coming out al padre Roberto e di altri argomenti

Avevo paura di dire che ero figlia di Roberto! il timore di Francesca Vecchioni : In un'intervista al Corriere della Sera, la figlia del cantautore si racconta e parla delle difficoltà incontrate nella vita a causa del suo cognome, ma anche dei vantaggi. Essere una figlia d’arte non è sempre facile e Francesca Vecchioni, primogenita del celebre cantautore, lo sa bene. Per anni è rimasta in disparte, lontana dai riflettori, lavorando nel campo finanziario. Ma con il tempo ha dovuto accettare che il “peso” del suo cognome ...

Roberto Vecchioni alla mamma di Regeni : "Non ho usato Giulio" - : Alessandro Zoppo Il cantautore milanese è stato accusato da Paola Regeni di aver “strumentalizzato” il caso del figlio nella canzone “Giulio”: “Ci sono rimasto molto male” Roberto Vecchioni ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte da Paola Regeni, la madre di Giulio. Il cantautore milanese ha da poco pubblicato il suo nuovo album, L’infinito, che contiene una canzone, Giulio, dedicata alla memoria del giovane ricercatore ...

Giulio Regeni - la sua mamma e Roberto Vecchioni : 'Non servono articoli di stampa mordi e fuggi, taglia e incolla - ha aggiunto - spettacoli o canzoni, ma azioni e gesti che aiutino davvero la verità'. Dall'altra parte il noto cantautore ci è ...

Giulio Regeni - la madre attacca Roberto Vecchioni : "Non servono canzoni su mio figlio" : "Non servono canzoni su mio figlio, come quella di un noto cantante settantenne, ma azioni e gesti che aiutino davvero la verità". Paola Regeni parla così al Salone del Libro di Torino . E l'affondo ...

La mamma di Giulio Regeni contro Roberto Vecchioni : “Potrebbe andare in pensione” : Al Salone del Libro di Torino, la mamma di Giulio Regeni pronuncia parole aspre contro il cantautore italiano Roberto Vecchioni, accusato di aver scritto una canzone che non rispecchia i sentimenti della famiglia. Roberto Vecchioni ha scritto una canzone su Giulio Regeni ma la donna dichiara: «Non rispetta i nostri sentimenti, questo cantautore ha settant’anni. Potrebbe andare in pensione». Le sue parole sono riferite a Vecchioni, che non ...

“Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 5 maggio 2019 – Tra gli ospiti Roberto Vecchioni. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 5 maggio 2019 – Tra gli ospiti Roberto Vecchioni. sembra essere il ...

Roberto Vecchioni : chi è - biografia e canzoni a Che tempo che fa : Roberto Vecchioni: chi è, biografia e canzoni a Che tempo che fa Alec Baldwin, Alessia Marcuzzi, Roberto Saviano, Mara Maionchi e il marito Alberto Salerno, Don Mattia Ferrari, Carlo Cottarelli, Ferruccio de Bortoli: tanti e di primissimo piano gli ospiti previsti per il settimanale appuntamento con Che tempo che fa. Tra tutti, però, spicca il nome del grande cantautore italiano Roberto Vecchioni. L’appuntamento è per oggi, domenica ...

Roberto Vecchioni : età - altezza - peso - moglie e figli : Di origine napoletana da parte di entrambi i genitori, Roberto Vecchioni si è laureato nel 1968 in lettere classiche presso la Cattolica di Milano. Inizia la propria carriera nel mondo della musica, parallela alla sua professione di insegnante, scrivendo testi per altri artisti negli anni Sessanta, tra i quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Gigliola Cinquetti. Tra i temi a lui cari fin dall’inizio ci sono la nostalgia del passato, il classico ...

