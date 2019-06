Roberto Benigni riparte dal suo unico flop | il Gepetto con cui il comico

"Chiedo asilo" 40 anni dopo - appello degli ex scolari al maestro Roberto Benigni : Il film di Ferreri fu girato nel 1979 in una materna di Bologna, la classe invita l'attore toscano alla ricorrenza

Il mostro : trama - cast e curiosità del film con Roberto Benigni : Giovedì 9 maggio, in onda su Rai2 dalle 21.25 in poi, va in onda il film del 1994 Il mostro. Il mostro: trailer Il mostro: trama Il quarantenne Loris, inquilino moroso e odiato dall’amministratore Roccarotta, che vuole sfrattarlo dal suo appartamento, e dai coinquilini coi quali v’è una gara di reciproci dispetti, nonché occasionale trasportatore di manichini ribelli, in base ad una serie di qui pro quo diabolicamente incastrati ...