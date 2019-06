Ritiro estivo Inter | raduno il 7 luglio | prima amichevole contro il Lugano

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) L’sta preparando la nuova stagione. La società ha iniziato a muoversi sul mercato per rafforzare la squadra da affidare ad Antonio Conte. In questi giorni non si parlerà solamente di acquisti, ma anche di cessioni, perché bisognerà portare delle plusvalenze entro il 30 giugno. Il nome più caldo in uscita è senza dubbio quello di Mauro Icardi, anche se l’attaccante argentino vorrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile scambio con Paulo Dybala della Juventus. In attesa di scoprire il suo futuro, la società ha annunciato le date del, che si svolgerà a. Definito anche il calendario delle amichevoli estive, che proporrà alcune sfide di prestigiobig del calcio europeo., poi tournée in Cina per i nerazzurri L’si radunerà ail 7. Ilsi svolgerà a porte ...

Marco18584 : @PaPaganini @F_Genna88 @edoardoforno1 @MomblanOfficial @aliasvaughn @MarioMattioliTv Prima della finale di EL non p… - mirkonicolino : RT @JManiaSite: Martedì 18 giugno sarà il #Sarriday: primo giorno a Torino per #Sarri che sarà poi presentato dalla #Juve - JManiaSite : Martedì 18 giugno sarà il #Sarriday: primo giorno a Torino per #Sarri che sarà poi presentato dalla #Juve -