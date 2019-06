RIFORMA PENSIONI Quota 100 e il boomerang per i conti dell' Inps

RIFORMA PENSIONI/ I veri numeri su Quota 100 che l'Ue non vede : La RIFORMA PENSIONI con Quota 100 è stata criticata dall'Ue. Bruxelles doveva forse usare più cautela e fare altre osservazioni

Pensioni ultima ora : Elsa Fornero sulla RIFORMA 2011 “Non avevamo scelta” : Pensioni ultima ora: Elsa Fornero sulla Riforma 2011 “Non avevamo scelta” Pensioni ultima ora: Elsa Fornero nel corso delle tappe di presentazione del suo libro dal titolo «Chi ha paura delle riforme» rilancia le motivazioni che spinsero il Governo Monti ad approvare la Riforma delle Pensioni. Dopo aver dato conto di alcune sue recenti dichiarazioni, riprendiamo quanto detto dall’ex ministro del lavoro durante un convegno in cui ha ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Fornero “la nostra RIFORMA è ancora li” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Fornero “la nostra Riforma è ancora li” Pensioni ultima ora: la contrapposizione dialettica tra l’ex ministro Elsa Fornero ed il vicepremier Salvini va avanti da tempo. E non sembra minimamente placarsi. Perché nessuno dei due, a quanto pare, intende rinunciare a dire la sua rispetto alle riforme che si sono susseguite nel tempo. Pensioni ultima ora, l’attacco di Fornero all’indirizzo di ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Fornero “la nostra RIFORMA è ancora li” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Fornero “la nostra Riforma è ancora li” Pensioni ultima ora: la contrapposizione dialettica tra l’ex ministro Elsa Fornero ed il vicepremier Salvini va avanti da tempo. E non sembra minimamente placarsi. Perché nessuno dei due, a quanto pare, intende rinunciare a dire la sua rispetto alle riforme che si sono susseguite nel tempo. Pensioni ultima ora, l’attacco di Fornero all’indirizzo di ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Fornero “la nostra RIFORMA è ancora li” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Fornero “la nostra Riforma è ancora li” Pensioni ultima ora: la contrapposizione dialettica tra l’ex ministro Elsa Fornero ed il vicepremier Salvini va avanti da tempo. E non sembra minimamente placarsi. Perché nessuno dei due, a quanto pare, intende rinunciare a dire la sua rispetto alle riforme che si sono susseguite nel tempo. Pensioni ultima ora, l’attacco di Fornero all’indirizzo di ...

RIFORMA PENSIONI : dalla Corte dei Conti dubbi su Quota 100 e bocciatura del Rdc : Ancora polemiche per quanto riguarda il meccanismo della Quota 100 fortemente voluto dalla Lega e il cosiddetto Reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle. La Corte dei Conti, infatti, avrebbe bocciato le due misure bandiera del Governo giallo-verde chiedendo di utilizzare i risparmi ottenuti dalle misure per ridurre il debito pubblico. "Nei primi mesi del 2019 gli sviluppi congiunturali hanno confermato la non favorevole ...

RIFORMA PENSIONI : Quota 41 ed esodati - ancora nessuna risposta dal Governo : nessuna novità per quanto riguarda i temi in materia previdenziale rimasti irrisolti anche dopo l'entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità. Si tratta delle misure a favore degli esodati rimasti esclusi dalla precedente Riforma Fornero e dei lavoratori precoci che non hanno ancora avuto la possibilità di lasciare l'attività lavorativa. Nonostante le imminenti elezioni europee, infatti, sia le lavoratrici che i lavoratori esodati non hanno ...

RIFORMA PENSIONI : Quota 100 è stata una necessità ma serve anche Q41 - parla Di Maio : "Avremmo voluto approvare Quota 41 ma abbiamo dovuto fare Quota 100", sono le parole del vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che spiega i passi compiuti dall'esecutivo Conte che hanno portato all'entrata in vigore del sistema delle quote fortemente sbandierato dalla Lega che consente un'uscita più flessibile dall'attività lavorativa. Di Maio: 'Serviva Quota 41' Stando a quanto affermato dallo stesso Ministro del Lavoro, infatti, ...

RIFORMA PENSIONI - 500mila dipendenti della PA pronti all'uscita nel triennio : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi, 15 maggio, vedono emergere nuovamente il tema della Riforma previdenziale ed il relativo intreccio con il riavvio del turn over generazionale, soprattutto nel pubblico impiego. Il comparto appare particolarmente sensibile non solo per le richieste di flessibilità in arrivo dagli stessi lavoratori, ma anche per la necessità di garantire la continuità del servizio verso i cittadini (con evidenti riverberi ...

RIFORMA PENSIONI : Quota 41 tra tre anni - Durigon conferma anche la proroga per l'OD : Dopo il successo ottenuto dal Governo giallo-verde per quanto concerne il meccanismo della Quota 100, il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon conferma gli interventi che lo stesso esecutivo dovrà attuare nei prossimi anni al termine della sperimentazione del sistema delle quote. Oltre 131 mila domande presentate per Quota 100 Come riporta il quotidiano "Il Messaggero", il famigerato sistema della Quota 100 ha raggiunto le 131 ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Marattin “RIFORMA Fornero ancora c’è” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Marattin “Riforma Fornero ancora c’è” Il governo giallo-verde, appena insediatosi al governo, ha messo in cima alle priorità, tra le altre cose, lo smantellamento della riforma Fornero. Il primo step è stato Quota 100, misura partita originariamente con altri propositi, alla fine si è tradotta in una sorta di pensione anticipata per chi avesse maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi. Non una Quota ...

Pensioni - Quota 41 : conti pubblici preoccupanti e la RIFORMA potrebbe saltare : Non ci sono buone notizie per tutti coloro che sperano in una riforma Pensionistica volta ad azzerare in via definitiva la tanto odiata riforma Fornero entrata in vigore nel 2012. Dopo l'approvazione della Quota 100, infatti, è ipotesi dell'Esecutivo giallo-verde completare l'assetto del sistema previdenziale italiano con l'entrata in campo della Quota 41 per tutti. Come ormai noto, il famigerato sistema delle quote è una misura in via ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “concetto RIFORMA abusato e mal capito” : Pensioni ultime notizie: Fornero “concetto Riforma abusato e mal capito” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni dell’ex ministro del Lavoro del Governo Monti, Elsa Fornero. Ospite e protagonista principale della lezione di Macroeconomia e Politica Economica nel corso di laurea in Management d’Impresa all’Università di Messina, in cui ha parlato di Riforma e di Pensioni, puntando l’attenzione soprattutto sul ...

Pensioni ultima ora : RIFORMA Quota 100 e Fornero - scontro Cisl-M5S : Pensioni ultima ora: riforma Quota 100 e Fornero, scontro Cisl-M5S Pensioni ultima ora: “Rimettiamo al centro i lavoratori” è il titolo di un video che ha per protagonisti un gruppo di senatori del MoVimento 5 Stelle pubblicato simbolicamente il 1° maggio. Non a caso proprio nel giorno della Festa del Lavoro per ricordare alcune delle azioni prodotte dell’esecutivo gialloverde. Pensioni ultima ora, Il M5S rivendica “impegno ...