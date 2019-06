Ricostruzione Ponte Morandi, 2 arresti

La Dia di Genova sta eseguendo in Liguria e Campania 2 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale, su richiesta della Dda di Genova, nei confronti dell'amministratore di fatto (ritenuto contiguo a elementi inseriti in organizzazioni camorriste) della Tecnodem Srl di Napoli -società già impegnata nella demolizione del- e di una donna considerata prestanome nell'ambito della società. In corso perquisizioni e sequestri preventivi. A maggio l'azienda era stata già estromessa da un subappalto.(Di martedì 18 giugno 2019)