Real Madrid | si lavora al sogno Neymar | possibile la cessione di Casemiro nell’operazione

James Rodriguez-Napoli - AS : “C’è l’apertura del Real Madrid! L’agente ha l’accordo col club azzurro…! : James Rodriguez, il Napoli ha trovato l’accordo con l’agente del calciatore. Ci sono buone notizie sulla trattativa James Rodriguez, pare si sia addivenuti ad un’intesa di massima con l’agente del giocatore già da tre settimane. A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di AS ecco quanto ha dichiarato riguardo la trattativa James ...

Gazzetta : Napoli-James Rodriguez - il Real Madrid ha detto sì : Dopo una lunga trattativa, condotta in modo esemplare dal Napoli per portare in azzurro il colombiano tanto richiesta da Carlo Ancelotti, Florentino Perez ha finalmente detto sì. Così scrive la Gazzetta on line. Dopo il sì del calciatore, le parti hanno discusso sulla cifra per il trasferimento. De Laurentiis aveva in un primo momento offerto 40 milioni, ma il Real ne voleva 55. Alla fine i Blancos hanno deciso di accettare la proposta del ...

Dalla Spagna : è fatta tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez : Secondo il giornale online Don Balon, James Rodriguez non deciderà del suo futuro prima di aver finito la sua esperienza in Copa America ma ha una priorità: venire a giocare a Napoli. Anzi, di più: ricongiungersi a Carlo Ancelotti. Il trasferimento al Napoli gli garantirebbe di essere il più pagato della rosa, di giocare in Champions League e in Serie A, un campionato che non conosce ma in cui potrà contendere lo scudetto a Ronaldo e alla ...

HAZARD AL Real MADRID/'Sogno Realizzato - ma Modric non mi lascia la maglia numero 10' : Eden HAZARD al REAL MADRID: la presentazione ufficiale al Santiago Bernabeu. Il retroscena sulla trattativa imbastita da Florentino Perez.

“Tu non camminerai più” - la rivincita di Ferland Mendy : dall’incubo paralisi al Real Madrid : All’età di quattordici anni i medici gli dissero che probabilmente non avrebbe più camminato, oggi Mendy è diventato ufficialmente un giocatore del Real Madrid “Tu non camminerai più“. Voce gelida, rotta solo dal pianto della sua famiglia. Quattordici anni e una vita che ti scorre davanti in poco tempo, pensando a tutte le cose impossibili da fare su una sedia a rotelle, compreso dare calci ad un ...

Calciomercato Real Madrid - presentato Hazard : grande festa al Bernabeu [FOTO e VIDEO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Real Madrid - Eden Hazard si presenta : “sognavo di giocare qui fin da piccolo - adesso voglio godermi tutto” : Il Real Madrid ha presentato oggi Eden Hazard, il presidente Florentino Perez ha fatto gli onori di casa E’ stata la giornata di Eden Hazard, la prima al Bernabeu per il belga, desideroso di cominciare questa sua nuova avventura in carriera. L’ex Chelsea è stato presentato oggi al Bernabeu, davanti ad un folto pubblico che ha affollato gli spalti dello stadio spagnolo come accade in occasione dei big match. Queste le prime ...

James Rodriguez-Napoli – Si fa sul serio - rinnovata l’offerta al Real Madrid : La Repubblica, attraverso la firma di Marco Azzi, scrive in merito alla trattativa del Napoli per arrivare a James Rodriguez del Real Madrid. James Rodriguez – Il Napoli, stando a quanto riportato dal quotidiano, ha rinnovato l’offerta per l’attaccante colombiano. L’offerta “Tutto su James Rodriguez. Il Napoli ha presentato una nuova offerta per il top player colombiano al Real Madrid: prestito oneroso (e ...

Real Madrid scatenato - altro acquisto : ufficiale Mendy : E’ un Real Madrid scatenato sul mercato, ma era risaputo già da diverso tempo. Così come era nell’aria da giorni l’acquisto di Mendy, su cui mancava soltanto l’ufficialità. Che è arrivata: Ferland Mendy è un nuovo calciatore dei blancos. Il calciatore e il club spagnolo hanno trovato un accordo fino al 20 giugno 2025. Il difensore verrà presentato mercoledì 19 giugno alle 12, seguirà una conferenza stampa.L'articolo ...

Calciomercato Real Madrid - è il giorno di Luka Jovic : “Ho fatto la scelta migliore” [VIDEO] : Calciomercato Real Madrid – E’ il primo giorno di Luka Jovic al Real Madrid. L’attaccante serbo, arrivato per 60 milioni dall’Eintracht Francoforte, è uno degli uomini su cui i Blancos puntano per il rilancio. Oggi Jovic è stato ufficialmente presentato, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. Il calciatore è stato introdotto nel nuovo “mondo” dalle parole del presidente Florentino ...

Inter - spesa in casa Real Madrid : tre obiettivi - tra questi ci sarebbe Kovacic : L'Inter si sta già muovendo in vista della prossima sessione di calciomercato per rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, nell'Intervista rilasciata a GQ, è stato abbastanza chiaro: l'obiettivo è andare a contendere il titolo alla Juventus. Sono otto anni, infatti, che i bianconeri vincono abbastanza facilmente lo scudetto, salvo rare eccezioni. La società nerazzurra si sta ...

Fabian Ruiz piace al Real Madrid. È lui l’incastro per James Rodriguez al Napoli : Il Corriere del Mezzogiorno parla lungamente della trattativa tra il Napoli e James Rodriguez. E’ stato lo stesso colombiano a non escludere l’indiscrezione che lo rende oggetto del mercato del Napoli. De Laurentiis, ieri, a proposito della possibilità che il calciatore arrivi a Napoli ha lasciato aperta la porta con un criptico “Vedremo“. Di certo ci sono stati anche i contatti di James con Ancelotti, che lo ha allenato ...

Le notizie del giorno – Le novità sulla cessione del Genoa - lo show di Commisso - il nuovo Real Madrid : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. cessione Genoa – E’ derby, non solo in campo, ma anche fuori tra Sampdoria e Genoa. E’ notizia di oggi quella secondo cui, a detta de “Il Sole 24 ore“, il fondo americano York, recentemente a un passo dall’acquisto della Sampdoria, avrebbe firmato un ...

