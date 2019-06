Ragazzi feriti a Roma | identificati quattro aggressori simpatizzanti dell' estrema destra

Ragazzi feriti a Roma - identificati quattro aggressori : Gli investigatori della Digos di Roma hanno identificato quattro autori dell'aggressione avvenuta nella notte fra sabato e domenica nella capitale a danno di quattro Ragazzi che indossavano la maglia del Cinema America. Secondo la ricostruzione, alle 4 circa del mattino quattro Ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa trent'anni all'urlo di "Hai la maglietta del Cinema America, sei antafiscista, levati ...

Incidente choc in Regno Unito! Morti due Ragazzini di 13 e 14 anni - feriti altri quattro bimbi : I fatti sono avvenuti questa mattina, intorno alle 7.30, a Sheffield. La dinamica dell'Incidente è ancora poco chiara. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso delle giovani vittime. Le giovani vittime, di 13 e 14 anni, sono deceduti dopo essere stati ricoverati in ospedale, ha dichiarato la polizia del South Yorkshire. Nell’Incidente sono rimasti feriti anche altri quattro bambini: uno di sette mesi e altri tre di 3, 10 e 11 ...

Padova - scuolabus pieno di scolari si rovescia : feriti sette Ragazzini - autista in fuga : L'incidente all'ora di pranzo nel territorio del comune di Arquà Petrarca, nel Padovano. Il mezzo stava riaccompagnando i piccoli studenti a casa al ritorno da scuola quando si è rovesciato su un fianco.Continua a leggere

Denver - sparatoria in una scuola con 1.850 Ragazzi. Morto un 18enne e 8 feriti. Fermati due studenti : Uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due in modo grave. È questo il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta alla scuola privata Stem School di Highland Ranch, nei sobborghi di Denver, Colorado, a pochi chilometri dalla Columbine High School, tristemente nota per la strage del 1999 dove morirono 12 ragazzi per mano di alcuni loro compagni. La polizia ha fermato due persone, un ragazzo di 18 anni e un minorenne ...

