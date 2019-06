Quasi un iscritto su due alla Cgil vota Lega o M5S | Landini e Pd chiamati a riflettere

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Le ultime elezioni europee, nel solco di quanto evidenziato dalle politiche del 2018, hanno messo in rilievo il fatto che in Italia soffi un vento sovranista e populista. E se è vero che il Movimento Cinque Stelle all'ultima tornata per il rinnovo del Parlamento Europeo ha un po' segnato il passo, laha fatto segnare un vero e proprio boom. Ci si chiede da dove provenga tutto questo consenso e le ultime rilevazioni descriverebbero una realtà che sicuramente deve farchi è ai vertici dei sindacati. A quanto pare, secondo quanto rivela una ricerca Ipsos, il 40% degli iscrittiavrebbe clamorosamente scelto di preferire laed il Movimento Cinque Stelle. Con Renzi si è aperta una frattura con il Pd Non serve essere fini conoscitori delle dottrine politiche per comprendere quanto da sempre i sindacati siano espressione di ambienti che sono vicinisinistra. ...

