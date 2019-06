Polonia | ubriaco ruba carro armato sovietico e semina il panico in città | le immagini

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Ci troviamo nella cittadina di Pajęczno, a circa due ore di auto da Cracovia. Un uomohato un, un T-55, e ha “invaso” le strade polacche. I residenti, allarmati, hanno chiamato la polizia, che è intervenuta trovando l’autista improvvisato in piedi accanto alla torretta del veicolo militare in evidente stato di alterazione psicofisica. Ildoveva essere trasportato in un museo, ma un guasto al camion su cui viaggiava lo ha costretto alla tappa forzata nella località polacca. Il protagonista è stato arrestato e ora rischia due anni per guida in stato d’ebbrezza e altri otto anni per “condotta potenzialmente disastrosa”. Video Instagram L'articoloilin: lesurreali proviene da Il Fatto Quotidiano.

