Platini arrestato in Francia | accusa di corruzione per i mondiali in Qatar 2022

Michel Platini arrestato per corruzione : l'accusa pesantissima sulla Coppa del mondo in Qatar : Michel Platini è stato arrestato questa mattina 18 giugno. L'ex presidente della Uefa ed ex stella francese della Juventus, Platini, è stato fermato nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione per l'attribuzione del Coppa del mondo in Qatar nel 2022. Lo scrive il sito francese Mediapart.

Calcio - Michel Platini arrestato in Francia. Accusato di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali in Qatar : Michel Platini è stato arrestato. A riportare la notizia è stato il sito francese Mediapart, l’ex Presidente della UEFA è stato fermato dalla polizia francese per corruzione nell’assegnazione del Mondiale 2022 in Qatar. L’ex calciatore è stato portato nei locali dell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria di Nanterre, ricordiamo che il francese era stato eletto alla guida della Federazione Europea nel 2007 e poi ...

Arrestato Michel Platini per corruzione : Il sito francese Mediapart scrive che l’ex presidente della Uefa, Michel Platini è stato Arrestato. L’accusa è di corruzione nell’assegnazione dei Mondiali di calcio in Qatar nel 2022. L’ex presidente Uefa sarebbe stato portato nei locali dell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria di Nanterre. Secondo l’accusa, lo sceicco del Qatar Mohamed bin Hammam avrebbe versato cospicue tangenti, tra il 2008 e il 2011, a ...

Arrestato Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar : Michel Platini è stato Arrestato dalla Polizia nell’ambito dell’inchiesta per corruzione sull’assegnazione dei Mondiali di Calcio in Qatar nel 2022.L’ex presidente della UEFA, Michel Platini, è stato Arrestato per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio al Qatar. Lo comunica il sito francese Mediapart secondo il quale l’ex calciatore sarebbe stato portato nei locali dell’Ufficio anticorruzione ...

Arrestato Micheal Platini ex presidente della Uefa : Tegola giudiziaria per Micheal Platini. L’ex presidente della Uefa è stato Arrestato in seguito alle accuse di corruzione per l’assegnazione

“Michel Platini arrestato in Francia per corruzione” : l’accusa è per l’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar : L’ex presidente dell’Uefa ed ex stella francese della Juventus, Michel Platini, è stato fermato nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione per l’attribuzione del Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Lo scrive il sito ‘Mediapart’. L'articolo “Michel Platini arrestato in Francia per corruzione”: l’accusa è per l’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calcio sotto shock : arrestato Platini per corruzione [DETTAGLI] : Mondo del Calcio sotto shock nelle ultime ore, l’ex presidente della Uefa Platini è stato fermato dalla polizia francese per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio al Qatar. La notizia è stata riportato dal sito francese Mediapart. Lasciò l’incarico di presidente nel 2015 perché accusato di avere illecitamente percepito 2 milioni di franchi svizzeri nel 2011 dall’allora presidente della Fifa, ...

Choc in Francia - arrestato Platini : corruzione per i mondiali in Qatar : Micheal Platini, ex presidente della Uefa, è stato arrestato in seguito alle accuse di corruzione per l?assegnazione dei mondiali di calcio al Qatar 2022. Lo scrive il sito...

Michel Platini arrestato : accusa di corruzione per i mondiali in Qatar 2022 : Micheal Platini, ex presidente della Uefa, è stato arrestato in seguito alle accuse di corruzione per l?assegnazione dei mondiali di calcio al Qatar 2022. Lo scrive il sito...

Michel Platini arrestato in Francia : «Indagini su corruzione ai Mondiali di Qatar 2022» : Ancora guai per Michel Platini, ex campione della Juventus ed ex presidente dell?Uefa: ?Le Roi Michel? sarebbe infatti stato fermato dalla polizia francese a Nanterre, secondo...

Arrestato Michel Platini - l’ex presidente UEFA in manette per le accuse di corruzione : L’ex presidente dell’UEFA è stato fermato dalla polizia in Francia con l’accusa di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar Una clamorosa notizia arriva dalla Francia, Michel Platini è stato Arrestato dalla polizia transalpina con l’accusa di corruzione. L’ex presidente dell’UEFA è coinvolto nell’inchiesta per l’assegnazione dei Mondiali di calcio in Qatar e, ...