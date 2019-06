Plastica addio | le spiagge che l’hanno già bandita insieme al fumo

Cardi B dice addio alla chirurgia Plastica - dopo le complicazioni che le avevano fatto cancellare dei concerti : Si era sottoposta a due diversi interventi negli ultimi mesi The post Cardi B dice addio alla chirurgia plastica, dopo le complicazioni che le avevano fatto cancellare dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

Addio Plastica - i piatti commestibili e biodegradabili salveranno il futuro : come sono fatti : piatti commestibili e biodegradabili in due settimane fatti di crusca di frumento pressata, questo è il futuro dei picnic in cui la plastica non sarà più la benvenuta. Vediamo insieme come sono fatti questi piatti e perché potranno salvare il nostro pianeta dall’inquinamento che produciamo.Continua a leggere

Intesa Sanpaolo - dal 4 giugno addio alla chiavetta di Plastica : cosa fare : Tra pochi giorni non sarà più utilizzabile: per fare acquisti e utilizzare i servizi della banca on line basterà accedere...

Plastica - si va verso l’addio a piatti e posate usa e getta. Ma il vero sforzo da fare è un altro : Non le bottiglie, non i bicchieri, ma i piatti e le posate usa e getta di Plastica (non compostabile) sono in via di proibizione da parte dell’Unione europea, e nel giro di poco tempo saranno approvate le normative nazionali di attuazione. L’Italia è uno dei paesi al mondo che fa maggior uso di tutte queste stoviglie monouso, e adesso che è partita a livello internazionale la contro-ondata antiPlastica si fa molta confusione che ...

UE - addio alla Plastica monouso dal 2021 : Il Consiglio d'Europa ha dato oggi il via libera formale alla direttiva sul divieto degli oggetti in plastica monouso in tutti i Paesi membri dell'UE, Italia compresa, negoziata lo scorso dicembre dalla Commissione Europea, il Parlamento Europeo e i governi dei singoli Paesi membri.Dal 2021, meno di due anni a partire da ora, saranno vietati una serie di oggetti in plastica monouso come piatti, bicchieri, posate e cannucce, ma anche le ...

Al via il progetto “Plastic Free” : Porto Antico di Genova dice addio alla Plastica : addio alla plastica per il Porto Antico di Genova. È stato presentato ieri mattina, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, del Direttore della Porto Antico di Genova Spa Alberto Cappato, dell’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo e dell’esploratore italiano Alex Bellini, il progetto “Plastic Free”. L’iniziativa, mirata alla riduzione del consumo di plastica monouso, nasce dall’alleanza tra ...