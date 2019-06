Picchiati ragazzi Cinema America | ' antifascisti' Identificati 4 aggressori

ilsussidiario

(Di martedì 18 giugno 2019) Quattroa Trastevere, Roma, per maglietta: 'toglietela, siete'.4 presunti

marcofurfaro : In piazza, stasera. Tutte e tutti con la maglietta del #CinemaAmerica Proprio come i ragazzi picchiati dai fasci… - davidefaraone : Valerio e David, con la maglietta bordeaux di #CinemaAmerica picchiati a sangue perché antifascisti. Ecco la loro… - luckyredfilm : 4 ragazzi di 20 anni sono stati brutalmente picchiati per il solo fatto di avere la maglietta dell’associazione de… -