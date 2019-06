Pic indolor Italia | sconfitta che non brucia | il Brasile vince ma le azzurre chiudono al

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019) Le verdeoro si impongono grazie ad un rigore inesistente di Marta, l’però può festeggiare chiudendo al comando il Gruppo C Unache non fa male, un ko di misura contro ilche permette comunque all’di chiudere al comando il Gruppo C dei Mondiali di calcio femminile. AFP/LaPresse La differenza reti premia le, prime davanti all’Australia e appunto alle verdeoro, che staccando comunque il pass per gli ottavi di finale come una tra le migliori terze. Un successo però davvero immeritato, figlio di un rigore inesistente trasformato da Marta, impeccabile dal dischetto al cospetto di Giuliani. La prestazione delleresta comunque positiva, tante le occasioni da rete fallite dalle giocatrici del ct Bertolini, una in particolare con Bonansea nel primo tempo, che avrebbe potuto indirizzare il match a favore delle. ...

