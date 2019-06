ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Lantus non è solo l’avversaria da battere in campionato, ma anche unper il mercato estivo del. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che Fali Ramadani, dopo aver sbloccato il trasferimento di Sarri in bianconero ha parlato con Paratici anche di. Per il difensore delnon si è mossa solo lantus. C’è l’interessamento del Real Madrid, del Machester United e soprattutto del Liverpool che vorrebbe affiancare KK a Van Dijk. Ilfinora ha sempre risposto no. L’anno scorso rifiutò dallo United 104di euro. L’idea del club di De Laurentiis, scrive il CorMez, è di arrivare alla prossima estate, quando sarà attiva la clausola rescissoria di 120. Dagli ambienti di mercato filtra la notizia che ilnon si siederà neppure al tavolo delletive se non ci sarà un’offerta a partire ...

napolista : Pericolo #Juve su #Koulibaly. Ma il #Napoli a meno di 120 milioni non tratta Il Corriere del Mezzogiorno scrive di… - frajuvee10 : @KlaMarx Non giustifico quelle uscite ma secondo me si stanno ingigantendo e l'ho sempre pensato. Per quanto rigu… - gaebia : @pisto_gol Non c'è il pericolo che Sarri faccia la fine di Mainfredi anche lui passava per innovatore e fu preso pe… -