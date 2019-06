Perché siamo tutti difficili da amare

Pd - Giachetti : “Noi arrabbiati per segreteria? Macché. Non ci siamo Perché non condividiamo la linea” : “Da sempre la responsabilità della segreteria è una scelta del segretario, che il segretario amministra come vuole. E’ del tutto evidente che noi abbiamo tutto il diritto di giudicarla e nessuno dovrebbe scandalizzarsene. Noi non siamo entrati in segreteria non per un capriccio o uno sgarbo, ma perché non abbiamo condiviso la linea politica del segretario dopo le primarie. siamo minoranza e abbiamo il diritto di farlo senza che ci venga ...

Siamo solo noi - Vasco Rossi : “Salire sul palco per me è stata una guerra Perché sono timido” : Il grande Vasco Rossi si racconta davanti alle telecamere del docuconcerto “Siamo solo Noi” di Giorgio Verdelli a lui dedicato – in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno – “Se mi avessero detto a 20 anni che avrei fatto questa storia non ci avrei mai creduto…” E aggiunge: “Salire sul palco per me è stata una guerra perchè sono timido“. “Siamo solo Noi” è un ...

Siamo stati geneticamente modificati dallo zucchero : ecco quando e Perché : quando gli uomini da cacciatori-raccoglitori sono diventati agricoltori e allevatori, la dieta basata principalmente su proteine animali è stata sostituita da una ricchissima di carboidrati. Questo processo ha selezionato una mutazione genetica che garantisce una sorta di protezione dagli eccessi di glucosio nel sangue, favorendone il trasporto. Ma non tutti gli uomini moderni la presentano.

Giulio Tremonti e il rischio di golpe finanziario : Perché ora siamo sotto schiaffo dei "quattro gnomi" : Si continua a parlare di voto anticipato in autunno, ma molti sembrano sottovalutare un elemento cruciale: "Affrontare il mese di agosto con un governo dimissionario, con pochi scambi sul mercato, mette i nostri titoli di Stato nel mirino della speculazione". Secondo Augusto Minzolini sul Giornale è

Klopp in conferenza per la finale di Champions «Siamo qui Perché vogliamo vincere» : Jurgen Klopp, nella conferenza stampa alla vigilia della finalissima di Champions tra Liverpool e Tottenham. Chi è il favorito? «Difficile dirlo. Abbiamo vinto due partite contro di loro, per 2-1. Mi piacerebbe rifare quanto fatto col Barcellona. Il Tottenham è molto forte e ha tanta qualità. Dipenderà anche dal clima, sembra che farà molto caldo e potrebbe influire» Si arriverà ai rigori? «Può essere una possibilità» La differenza dalle altre ...

De Laurentiis : “Siamo una seconda Juventus. Dobbiamo sistemare attacco e terzini per ridurre il gap! Juve sempre aiutata Perché padrone d’Italia. Apprezzo i tifosi ma non condivido…” : De Laurentiis, l’intervista post Napoli-Inter Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli calcio, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Sappiamo di avere tanti giocatori bravi, ma non bisogna usare sempre la stessa formula di giudizio. Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con la precedente gestione, invece ha ...

Zielinski : «Siamo forti e l’anno prossimo sarà anche meglio Perché il mister è stato con noi un anno» : Zielinski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni sulla stagione in via di chiusura e sul quello che potremmo aspettarci dal Napoli per il prossimo anno: «Speriamo di chiudere bene quest’anno. La stagione è stata positiva, qualcosa si poteva fare meglio, gli obiettivi che volevamo non li abbiamo raggiunti ma questo gruppo è forte ed esperto e possiamo fare meglio l’anno prossimo. Potevo fare almeno ...

The Big Bang Theory e Game of Thrones - siamo al finale : ecco Perché si chiude un'era : 12 anni ed 8 anni. Lassi di tempo non da poco, anche in quello che sembra un flusso continuo ed eterno di immagini come è, di fatto, il mezzo televisivo. Eppure, anche la tv ha dei cicli che iniziano e che si concludono per lasciare spazio a nuove fasi. E' quello che stiamo vivendo in questi giorni, su due diversi fronti, uno legato alla tv generalista, l'altro alla tv via cavo.Stiamo parlando di The Big Bang Theory e di Game of Thrones, ...

Bangla - ecco Perché ci siamo innamorati di questo film (e c’entra anche un po’ Woody Allen) : 50% Bangladesh, 50% italiano, 100% Torpigna. Phaim Bhuiyan è un 22enne romano, immigrato di seconda generazione, che sa fare il regista cinematografico meglio di centinaia di “colleghi” italiani da quattro generazioni. Nessuna polemica politica, ma tanto cinema divertente e spassoso. Così se melting pot deve essere, melting pot sia proprio come Bangla. Già perché il film diretto da Bhuiyan – in sala grazie a Fandango il 16 maggio – è una ...

Agricoltura biologica : Perché siamo a favore : Biologico si, biologico no: mente i consumi continuano a crescere al ritmo del 10% l’anno, il dibattito resta aperto. L’Agricoltura bio rispetta l’ambiente, ma i prodotti sono costosi. Tutela la biodiversità e assicura varietà, ma ha rese produttive inferiori rispetto a quella convenzionale, mentre intanto il fabbisogno nutrizionale del pianeta continua a crescere. Un tema caldo ora più mai dato che, dopo essere stato approvato ...

Costanza Caracciolo : “Ecco Perché io e Vieri ci siamo sposati in segreto” : Costanza Caracciolo svela i dettagli delle nozze segrete Costanza Caracciolo, dopo mesi di silenzio, ha deciso di svelare durante un’intervista al settimanale Grazia, tutti i dettagli delle nozze con Bobo Vieri celebrate in segreto. Un matrimonio a sorpresa per la coppia, celebrato lo scorso 18 marzo con una cerimonia intima e informale, che si è […] L'articolo Costanza Caracciolo: “Ecco perché io e Vieri ci siamo sposati in ...

Taglio parlamentari - Magi (+Europa) provoca : “Perché 400? facciamo 40”. Baldelli (FI) : “Siamo troppi? Dimettetevi” : provocazioni e sarcasmo in Aula da parte delle opposizioni contro la maggioranza durante l’esame degli emendamenti sul disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in prima lettura al Senato. “Perché 400, facciamo 40″, ha provocato il deputato di +Europa, Riccardo Magi, pur precisando che si sarebbe astenuto sulla stessa proposta di modifica. E ancora: “La vostra è soltanto propaganda, ...

Ungheria - sono stato a Sopron e ho capito Perché non possiamo accettare quel filo spinato : Mentre Salvini celebrava il nuovo filo spinato ungherese contro i profughi della rotta dei Balcani, mi sono trovato – ovviamente per coincidenza casuale – a visitare il piccolo parco commemorativo del picnic di Sopron, che celebra invece la caduta della cosiddetta cortina di ferro che separava l’Austria dall’Ungheria fino al 1989. Era un pezzo della divisione fisica e militarizzata tra Europa dell’Ovest ed ...

“Helena Christensen troppo sexy per la sua età”. Non siamo d’accordo (e vi spieghiamo Perché) : “Sei troppo sexy per vestirti così alla tua età”. Sono queste le parole con cui Helena Christensen, 50 anni lo scorso dicembre, è stata apostrofata dopo essere comparsa ad un party con un bustier. Un capo considerato troppo sensuale per una donna che ha superato abbondantemente gli anta e che, secondo i critici, non dovrebbe essere così sexy. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Helena Christensen, supermodella danese, ...