Per la Consulta si può vietare alle coppie gay di procreare con la fecondazione assistita

(Di martedì 18 giugno 2019) La Corte Costituzionale si è riunita in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legittimità costituzionale della legge numero 40 del 2004, e ha stabilito che non è illegittimo il divieto di procreazioneper leomosessuali.