Pelonzi | in aula con maglie amaranto per esprimere solidarietà e antifascismo

(Di martedì 18 giugno 2019) Roma – “Oggi inGiulio Cesare i consiglieri PD hanno indossato lette del cinema America persolidarieta’ ai ragazzi aggrediti. Vogliamo lanciare un grido di allarme dal Campidoglio, che arrivi con forza al prefetto, al questore e al tavolo per l’ordine e la sicurezza della Provincia di Roma. Vogliamo che tutte le forze dell’ordine spingano sull’acceleratore per debellare la piaga che affligge Roma con episodi di violenza di stampo fascista e razzista che ultimamente si stanno ripetendo con troppa frequenza nella capitale di Italia. Ora, il Ministro Salvini dica chiaramente da che parte sta, a difesa della costituzione della Repubblica o solo in cerca di consensi per il suo partito? A tutti i militanti e a tutti i progressisti, in attesa che le istituzioni facciano il loro dovere, lancio questo appello: uniamoci in difesa dei ...