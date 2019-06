Pedullá | “James – Napoli ecco cosa manca per la chiusura della trattativa”

forzazzurri

(Di martedì 18 giugno 2019) Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale ha parlato del probabile passaggio di James Rodriguez al, spiegando a che punto è la trattativa : James Rodriguez obiettivo vero del. É una richiesta precisa di Carlo Ancelotti. Poco fa una fonte autorevole come “ESPN Colombia” ha parlato di apertura del Real Madrid per il prestito. C’è una accordo di massima tra l’attaccante e De Laurentiis per l’ingaggio,ancora il via libera definitivo del Real. Ilci sta lavorando senza sosta, ma non ha ancora chiuso la trattativa che rimane complessa. Su certe notizie, rispettando le fonti, è bene andare con i piedi di piombo, lo scorso gennaio diedero per scontato Fornals al“è fatta”, poi non è andata così. Magari ci vorrà ancora qualche giorno per arrivare alla definitivadell’affare. Vale la pena avere un ...

