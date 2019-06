Paura per Angela Merkel | trema come una foglia durante la cerimonia

LeBron James ed Anthony Davis - i Lakers fanno Paura : crolla la quota per la vittoria del titolo NBA 2020 : Con l’aggiunta di Anthony Davis al fianco di LeBron James, i Los Angeles Lakers sono la prima squadra candidata alla vittoria del titolo NBA 2019-2020 L’anno scorso l’arrivo di LeBron James aveva dato grandi speranze ai Lakers in ottica titolo, ma la sola presenza del Re, complice qualche infortunio di troppo, non è bastata nemmeno ad arrivare ai Playoff. Da un’estate all’altra, l’arrivo di Anthony Davis ...

Mauro Corona contro la Berlinguer : "Ho mangiato escrementi per sopravvivere - nessuno mi fa Paura" : Pina Francone Lo scrittore, ospite fisso della trasmissione di Rai Tre Cartabianca, se la prende con la conduttrice: "I piedi in testa non me li faccio mettere" Volano gli stracci tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Dopo lo "scazzo" (l'ultimo dei tanti) a Cartabianca, dove lo scrittore si è messo a bere birra in diretta, venendo sgridato dalla conduttrice, ecco un nuovo episodio della loro querelle. L'artista-alpinista ha ...

Merkel inizia a tremare durante una cerimonia. Paura per la Cancelliera - che tranquillizza : "Ora sto meglio" : Angela Merkel ha iniziato a tremare, senza riuscire a fermarsi, alla cerimonia di benvenuto del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. Il malessere è cominciato quando la Cancelliera tedesca era ferma, sotto il sole, ad ascoltare l’inno nazionale. Faceva molto caldo e Merkel ha provato a contenere il visibile tremore stringendo forte le labbra e incrociando le mani. Come si vede nel video, non è riuscita a fermarsi. Alcuni ...

Mauro Corona : “Per me CartaBianca finisce qui. Perché non mi faccio mettere i piedi in testa : uno che ha mangiato escrementi per sopravvivere non ha Paura - capito?” : “Pronto? Sono sulle Dolomiti, a faticare”. Comincia così, dalle sue amate montagne, la chiacchierata con Mauro Corona. Lo scrittore/alpinista/scultore da qualche tempo è anche un volto televisivo. “Ma non mi definisca una star televisiva, la prego”, precisa lui. Eppure il suo impegno stagionale, ogni martedì sera a CartaBianca, su Rai3, l’ha reso un personaggio televisivo a tutti gli effetti. “Sono semplicemente un povero diavolo che ha ...

Basket – Paura per Gigi Datome : violento colpo in faccia in Gara-5 - trasportato in ospedale : Che botta per Datome in Gara-5 della finale scudetto turca: l’azzurro trasportato in ospedale Così come in Italia, anche in Turchia si stanno disputando le ultime sfide della finale scudetto di Basket. A sfidarsi sono Efes e Feberbhace, dunque in campo c’è l’italiano Gigi Datome, che da anni ormai milita nel campionato turco. Grande spavento ieri per il cestista azzurro: in Gara-5, Datome ha subito un forte colpo alla ...

Taranto - scuole chiuse per inquinamento. I genitori protestano : “Abbiamo Paura per i nostri figli” : Monta la protesta dei genitori degli alunni delle scuole De Carolis e Deledda del rione Tamburi a Taranto, nei pressi delle cosiddette collinette ecologiche nell'area dell'ex Ilva. Dopo che l'Arpa ha confermato la presenza di diossina in eccesso, chiedono che si intervenga il prima possibile per far tornare i ragazzi sui banchi il prossimo settembre: "Non vogliamo spostare i nostri figli. Chiediamo per loro screening completo e una nuova ...

DIRETTA/ Trapani Piacenza - risultato 1-0 - streaming e tv : Paura per Bertoncini : DIRETTA Trapani Piacenza: info streaming video e tv, quote e risultato live della finale play off del campionato di Serie C. In palio un posto in Serie B.

Delirio Trapani - è in Serie B : 2-0 in finale contro il Piacenza - la festa dopo la Paura per lo scontro in campo [FOTO] : 1/9 Giovanni Pappalardo/LaPresse LaP ...

FIRENZE ROCKS 2019/ Video : apertura Dream Theater - Paura per allarme bomba : FIRENZE ROCKS 2019 al via, Video: parte oggi la tre giorni in musica col metal dei Dream Theater e poi le esibizioni di Tool e Smashing Pumpkins

È malata ma ha Paura delle flebo - 12enne inventa l’orsacchiotto per nasconderle : L'idea della piccola Ella Casano, una dodicenne statunitense del Connecticut che ha messo a punto il pupazzo impiegando il tempo trascorso in ospedale e lo ha trasformato in uno strumento per alleviare la paura di molti altri giovani pazienti.

Matteo Salvini alle Ong : "Se non avete rapporti con gli scafisti - perché avete Paura del Decreto sicurezza?" : "Nessuna norma contro il soccorso in mare". Matteo Salvini chiarisce il contenuto del Decreto sicurezza bis in materia di migranti e Ong. Semmai, spiega il ministro degli Interni, l'ostacolo "è ai trafficanti di esseri umani". Leggi anche: "Cosa fanno da qualche ora". Salvini incastra la Sea Watch.

Molestie - umiliazioni e Paura anche nel settore dei beni culturali. “Non ho denunciato perché precaria” : Quando Alyssa Milano il 15 ottobre 2017 ha twittato l’espressione “Me too” forse non pensava che tutto il mondo femminile si sarebbe compattato per raccontare le esperienze di Molestie o violenza sul lavoro. perché le storie di piccoli e grandi soprusi non riguardano solo i set cinematografici o i casting, i provini e le audizioni per le tv. A tracciare l’esistenza del fenomeno anche nel settore dei beni culturali ha provveduto un ...

Csm - le intercettazioni di Lotti e Palamara : “Per Roma si vira su Viola”. “Creazzo? Gli va messa Paura. Liberi Firenze” : “Io strategicamente vi darei il suggerimento di chiudere tra il 27, 28 e 29”. “Si vira su Viola, sì ragazzi“. “Gli va messa paura con l’ altra storia, no? Liberi Firenze, no?”. Programmava il calendario delle votazioni, indicava il nome sul quale puntare per la procura di Roma, la stessa che aveva chiesto il suo rinvio a giudizio, auspicava l’allontanamento del procuratore che aveva arrestato i ...