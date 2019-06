PARIGI A TUTTI I COSTI | RAI 1 Streaming video del film con Cecile Cassel

Citroën aspetta tutti a PARIGI con “Born Paris XV” : La prima Citroën della storia (Type A) fu presentata a Parigi nel 1919. Per festeggiare questo anniversario, la Marca organizza un evento nel 15° arrondissement, là dove tutto ebbe inizio. A pochi metri dalla Senna, dove sorgeva la famosa fabbrica Javel, durante la notte una strada di Parigi sarà trasformata per sorprendere i passanti all’alba. […] L'articolo Citroën aspetta tutti a Parigi con “Born Paris XV” sembra essere il ...

Verratti - PARIGI mon amour : “al PSG sto bene - non vado via. Buffon? Amato da tutti - esperienza indimenticabile” : Marco Verratti sarà al PSG anche la prossima stagione: il centrocampista azzurro si trova bene a Parigi e parla del recente addio di Gigi Buffon, un esempio come calciatore e connazionale “Si è fatto amare da tutti, anche se ha fatto solo un anno ha lasciato tanto, a tutti noi. Viverlo nello spogliatoio è stato bello e me lo ricorderò tutta la vita“. Lo dice il centrocampista del Psg, Marco Verratti, all’indomani ...