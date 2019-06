Parco Valentino 2019 | il Salone torinese pronto a stupire tra auto elettriche e guida

Parco Valentino - Riparte il Salone dell'auto di Torino : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. pronta al via la quinta edizione del Parco Valentino, il Salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Da mercoledì 19 a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con altre iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il ...

Motori – Nuova Lexus UX Hybrid sarà presente al Salone dell’Auto del Parco Valentino [GALLERY] : Lexus partecipa alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino presentando in esposizione la novità dell’anno, il nuovo SUV compatto UX Hybrid “Il Salone dell’Auto di Torino rappresenta un evento di grande visibilità e un’ottima vetrina per presentare e far provare al grande pubblico, il nuovo UX Hybrid. Un SUV compatto dotata della tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione Lexus e caratterizzato da un ...

Motori – Concorso d’Eleganza Parco Valentino Classic : Si accendono i riflettori [GALLERY] : Torino si prepara ad accogliere sui viali del vecchio circuito urbano di formula uno il Concorso d’Eleganza del Parco Valentino, presenti all’evento le più belle ed iconiche vetture del passato Torino si prepara ad accogliere dal 19 al 23 giugno la quinta edizione del Salone dell’Auto – Parco Valentino che si svolgerà lungo i viali di quello che fu il circuito del Gran Premio di Formula Uno del Valentino, dove ...

Motori – Fiat Centoventi protagonista al Parco Valentino - il concept è sempre più vicino alla produzione [GALLERY] : protagonista al Parco Valentino l’avveniristica concept Centoventi, la proposta Fiat per la mobilità elettrica democratica del futuro è sempre più vicina alla produzione Dopo l’esordio mondiale al salone di Ginevra e la seconda apparizione al Motor Valley Fest di Modena, la Fiat concept Centoventi tornerà ad essere protagonista alla kermesse torinese. Il concept Centoventi rappresenta la vision di Fiat della mobilità elettrica ...

Škoda a Parco Valentino con Superb iV - Scala e Kodiaq RS : A pochi giorni dalla première mondiale il primo modello con tecnologia di trazione ibrida plug-in sarà esposto in anteprima...

Salgono a 54 i brand a Parco Valentino 2019 : Manca una settimana alla quinta edizione di Parco Valentino 2019 e sono saliti a 54 i brand che parteciperanno agli eventi del Salone torinese, pari a una rappresentanza del 98% del mercato automobilistico italiano: Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Chevrolet, Citroën, Dacia, Dallara, DR, Fiat, Fioravanti, Ford, GFG Style, Giannini, Honda, […] L'articolo Salgono a 54 i brand a Parco Valentino 2019 sembra ...

Abarth a Parco Valentino 2019 con 595 esseesse e 124 Rally Tribute : In esposizione le ultime novità del marchio: la nuova Abarth 595 esseesse e l'esclusiva limited edition Abarth 124 Rally...

Parco Valentino 2019 – Alfa Romeo al Salone dell’Auto di Torino con le più recenti novità [GALLERY] : Al via la quinta edizione del Salone dell’auto di Torino al Parco Valentino con una partecipazione importante del Gruppo FCA con i marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e Mopar. In esposizione il concept Tonale, il primo SUV ibrido plug-in e compatto del Biscione Dal 19 al 23 giugno si svolgerà la quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. Protagonista della manifestazione il Gruppo FCA con i ...

Alfa Romeo Tonale - La Suv sarà al Parco del Valentino : Ginevra, Milano e Torino: è questo il percorso dell'Alfa Romeo Tonale, la concept che dopo il debutto in Svizzera è stata esposta alla Milano Design Week e torna ora al Salone di Torino Parco Valentino. La Tonale rappresenta il futuro del marchio, che apre all'elettrificazione con un powertrain plug-in hybrid e si affaccia nel combattuto segmento delle Suv compatte. Il design è un'ulteriore evoluzione dello stile del Biscione e gli interni ...

Suzuki al salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2019 : Dal 19 al 23 giugno Suzuki sarà protagonista della 5° Edizione del salone dell’Auto di Torino - Parco Valentino, dove...

Mazda CX-30 in Italia al Salone dell’Auto di Torino 19-23/6/2019 Parco Valentino : La Mazda CX-30, il nuovo crossover compatto Mazda svelato all’ultimo Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra lo scorso marzo, verrà presentata al pubblico Italiano in anteprima nazionale al prossimo Salone dell’Auto di Torino, la kermesse motoristica Italiana giunta alla sua 5ª edizione, che si terrà dal 19 al 23 giugno presso il Parco del Valentino. La Mazda CX-30, lunga 4,39 metri, si posiziona per dimensioni e caratteristiche tra la Mazda ...

Parco Valentino - Le Case presenti a Torino : La quinta edizione di Parco Valentino sarà la più ricca di sempre. Al Salone dell'Auto di Torino, in programma dal 19 al 23 giugno, parteciperanno infatti quasi tutti i marchi automobilistici attivi in Italia. Nelle cinque giornate della manifestazione nel capoluogo piemontese si terranno svariati eventi, parate e raduni: come da tradizione l'ingresso sarà gratuito. Basterà iscriversi sul sito dedicato per ricevere un biglietto elettronico ...

Peugeot presenta 508 SW Hybrid in anteprima nazionale a Parco Valentino : anteprima italiana per la nuova Peugeot 508 SW Hybrid in occasione della quinta edizione dell’evento di Parco Valentino, in...