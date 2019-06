Pamela Prati | la prima pagina cattivissima di Novella 2000 | Guardate quel

Live-Non è la D'Urso - Pamela Prati bidona ancora lo show : voci sulla spietate vendetta di Barbara D'Urso : Niente gran finale in studio a Live-Non è la D'Urso per la vicenda che ha visto al centro Pamela Prati. La showgirl sarda, infatti, non sarà ospite di Barbara D'Urso per l'attesissimo faccia a faccia neppure nell'ultima puntata della stagione in onda su Canale 5 il 18 giugno. Dopo il forfait all'ult

Karina Cascella si scusa con Pamela Prati : “Non volevo alimentare odio” : Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati. E lo fa pubblicamente, dopo gli attacchi che le ha rivolto nelle settimane passate, dopo l'annullamento del matrimonio col fantomatico Mark Caltagirone. Durante una puntata del talk show Live - Non è la d'Urso, in cui si discuteva della polemica, l'opinionista di Barbara d'Urso si era scagliata duramente nei confronti della ex-stella del Bagaglino. "Fai schifo" l'attacco della Cascella, che in ...

Pamela Prati - esposto contro la ex legale : "La mia reputazione è rovinata" : Non accenna a sgonfiarsi il caso Pamela Prati: la ex showgirl del Bagaglino ha deciso di presentare un esposto contro la ex legale Irene Della Rocca per aver chiesto una cifra intorno ai 60mila euro per farla presenziare alla scorsa puntata di Live - Non è la d'Urso, il talk show del mercoledì sera condotto da Barbara d'Urso su Canale 5.Ha dichiarato Pamela Prati:prosegui la letturaPamela Prati, esposto contro la ex legale: "La mia ...

Lorenzo David Coppi - chi è?/ Le foto svelano l'identità dopo il Pamela Prati Gate : Chi è Lorenzo David Coppi? Uno dei personaggi del noto Pamela Prati Gate ha finalmente un volto ma non una reale identità

Sara Tommasi Vs Pamela Prati! Il Mistero della Gravidanza! : In queste ore si mette in dubbio la presunta gravidanza di Sara Tommasi e anche il fidanzato con cui è pronta per sposarsi paragonandola a Pamela Prati. Anche Sara Tommasi ha preso in giro tutti? Scopriamo di più! Sara Tommasi come Pamela Prati? Ormai, con quello che sta succedendo alla showgirl sarda e al suo presunto matrimonio con Mark Caltagirone, il mondo del gossip è pieno di mille dubbi. E lo stesso sta succedendo con l’ex valletta ...

Sara Tommasi incinta? Ma Dagospia si chiede se si tratti di un caso simile a quello di Pamela Prati : ecco cosa è accaduto : Qualche giorno fa l’annuncio: Sara Tommasi è incinta, notizia comunicata dalla manager Debora Cattoni. La bella notizia per l’ex showgirl è però finita nel mirino di Dagospia che ha fatto sapere che si tratterebbe in realtà di una storia che puzza di “caltagironata”. La discussa soubrette non sarebbe incinta come annunciato dalla sua agente, siamo di fronte a un nuovo caso Prati con metodi simili per ottenere pubblicità ...