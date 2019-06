Pamela Prati | esposto contro la ex legale | La mia reputazione è rovinata

blogo

(Di martedì 18 giugno 2019) Non accenna a sgonfiarsi il caso: la ex showgirl del Bagaglino ha deciso di presentare unla exIrene Della Rocca per aver chiesto una cifra intorno ai 60mila euro per farla presenziare alla scorsa puntata di Live - Non è la d'Urso, il talk show del mercoledì sera condotto da Barbara d'Urso su Canale 5.Ha dichiaratola ex: "La mia" 18 giugno 2019 11:12.

bknsty : 30° a sud del circolo polare artico e temperature mai viste in Finlandia. Ma non vi preoccupate, i tizi che scrivon… - Fashiondonne1 : Pamela Prati, ormai, non ti crede più nessuno. Ha raccontato una miriade di menzogne, è stata denunciata persino da… - blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Eliana Michelazzo a Live Non è la d’Urso: paura per i video privati, e su Prati e Pamela Per… -