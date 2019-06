Pallotta dice che non farà alcuna azione legale contro Totti 

agi

(Di martedì 18 giugno 2019) "Non c'èpossibilità. E' falso al 100%. Nella storia della nostra proprietà, questa notizia prende la medaglia d'oro come la più stupida mai letta". Il presidente della Roma, James, smentisce sul suo profilo Twitter la notizia data da alcuni giornali di un'Francesco Totti in seguito alla conferenza stampa dell'ex dirigente giallorosso al salone d'onore del Coni.

