Pallanuoto | Super Final World League Belgrado 2019 | il Canada di Pino Porzio sorprende

(Di martedì 18 giugno 2019) Prima giornata di gare delladelladi: ala sorpresa di giornata la firma ildi, chea per 10-9 l’Ungheria, giunta in Serbia in formazione ampiamente rimaneggiata. Nello stesso raggruppamento la Spagna, ora maggiore favorita, liquida il Giappone per 18-10. Nel Girone B invece passeggia la Croazia, che vince 20-4 contro il Kazakistan, mentre nell’ultimo match la Serbia approfitta della sospensione per pioggia per rimontare e battere l’Australia per 12-8. Girone A Risultati Ungheria-9-10 Giappone-Spagna 10-18 Classifica Spagna e3, Ungheria e Giappone 0. Girone B Risultati Croazia-Kazakistan 20-4 Australia-Serbia 8-12 Classifica Croazia e Serbia 3, Australia e Kazakistan 0. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

