Pakistan | valanga travolge gruppo di alpinisti | portati in salvo i quattro italiani

Travolti da valanga in Pakistan : i 4 alpinisti italiani sono salvi : sono stati recuperati e portati in salvo i quattro alpinisti italiani e le due guide pachistane Travolti ieri da una valanga mentre si preparavano all'ascesa di una cima nell'area dell'Hindu Kush, in Pakistan. A dirlo la moglie di Tarcisio Bellò, il capo spedizione: “sono stati salvati tutti e stanno raggiungendo il primo centro abitato della valle”.Continua a leggere

Pakistan - valanga travolge spedizione con quattro alpinisti italiani : partiti i soccorsi : Lunedì all’alba una spedizione italiana è stata sorpresa da una valanga sulla catena dell’Hindu Kush, in Pakistan. A raccontarlo è stato lo stesso capo della missione, Tarcisio Bellò, durante una telefonata alla moglie Isabella, rimasta in Italia. “Sto bene, ma chiama i soccorsi” avrebbe detto l’alpinista 57enne, nascondendole la verità sul proprio stato di salute, visto che durante l’incidente avrebbe riportato diverse contusioni e si sarebbe ...

Pakistan - alpinisti travolti da valanga : c'è una vittima - bloccati 4 italiani. Dovevano raggiungere cima inviolata : Sette alpinisti, tra cui quattro italiani, sono stati travolti da una valanga in Pakistan a quota 5.300 metri, nella valle di Ishkoman del distretto di Ghizer. Uno dei tre alpinisti Pakistani che partecipavano alla spedizione, guidata dall’italiano Tarcisio Bellò, sarebbe morto.Le operazioni di soccorso saranno gestite da personale specializzato dell’esercito a partire da domattina a causa della cattive condizioni meteo. L'incidente stando ...

