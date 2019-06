Pakistan | ministro in conferenza con filtro da gatto | la gaffe diventa virale VIDEO

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) "Non date idee al capitano, altrimenti supererà il 50%", è questo il commento con più like tra i tanti che campeggiano sotto una notizia a dir poco singolare pubblicata ieri da Repubblica. Ma per quanto Salvini sia abile a sfruttare i social, difficilmente accetterebbe di fare volontariamente quello che ha fatto, per sbaglio, un suo collegao, protagonista di una diretta Facebook durante la quale, senza saperlo, era attivo il"gattino". L'errore del social media manager: lafa il giro del mondo Qualche giorno fa, Shaukat Yousafzai,o, nonché funzionario governativo tra i massimi esponenti del Movimento della Giustizia - uno dei partiti che attualmente compongono l'organico di governo del- si apprestava a tenere un'importantestampa, trasmessa in diretta su Facebook, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Purtroppo per lui, ...

