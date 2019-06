Pakistan | è partito l’elicottero di soccorso per i quattro alpinisti italiani travolti da

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Gli elicotteri disono partiti, diretti verso le cime dell’Hindu Kush a Ishkoman, in, per salvare ie le due guidelunedì da una valanga. La slavina ha già ucciso la guida locale Imtyaz Ahmmad. Attualmente, gli scalatori sono bloccati a circa cinquemila metri di quota. Alcuni di loro sono feriti, tra cui il capo della spedizione, il vicentino Tarcisio Bellò, che ha riportato fratture multiple. I soccorsi dell’esercitoo non sono potuti partire prima a causa delle difficili condizioni meteorologiche e della distanza tra la base e il luogo della valanga. La spedizione, guidata da Bellò, è composta da Luca Morellato, David Bergamin, Tino Toldo. Ii ancora in vita si chiamano Nadeem e Shakeel. La zona remota in cui è avvenuto l’incidente rende le comunicazioni estremamente difficili. ...

