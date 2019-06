Overwatch | Blizzard pubblica la nuova short story dedicata a Baptiste

Blizzard avrebbe cancellato un FPS di StarCraft per focalizzarsi su Diablo 4 e Overwatch 2 : Blizzard avrebbe cancellato uno sparatutto in prima persona di StarCraft che era stato in sviluppo negli ultimi due anni, secondo tre persone che hanno familiarità con lo studio. La ragione principale, ha detto Blizzard, è stata quella di mettere più risorse nei franchise di Diablo e Overwatch, come riporta Jason Schreier di Kotaku.Il progetto, nome in codice Ares, era stato descritto come un "Battlefield nell'universo di StarCraft" da una di ...

Overwatch : secondo Blizzard sarà possibile creare una serie di progetti ambientati nell'universo di gioco : Il CEO di Blizzard J. Allen Brack ha recentemente parlato del futuro dei giochi sviluppato dalla sua compagnia. In particolare il presidente si è soffermato a parlare di Overwatch.Dopo l'introduzione del workshop che ha visto la nascita di nuove ed interessanti modalità di gioco, Brack ha svelato che la compagnia ha molte idee soprattutto nella creazione di nuovi universi tutti incentrati su Overwatch.In un'intervista con Game Informer, Allen ha ...

Overwatch League : il commissario Nate Nanzer lascia Blizzard per entrare in Epic Games : Nate Nanzer ha ricoperto il ruolo di commissario della Overwatch League fin dal primo giorno, e dopo anni di lavoro presso Blizzard contribuendo alla nascita e sviluppo della lega, lo storico dirigente comunica sui social il suo addio alla società, e il subentro in Epic Games.Come possiamo vedere su Twitter, Nanzer comunica il divorzio con Activision Blizzard per cogliere una nuova opportunità, riporta Fortniteintel."Ehi, famiglia Overwatch ...