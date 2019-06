Oroscopo 12 luglio | vacanze per Gemelli | opportunità di lavoro per Capricorno

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) La giornata di venerdì 12sarà caratterizzata da un certo desiderio di gite fuori porta soprattutto per i segni zodiacali deie della Vergine. Quest'ultimo, in particolare, vorrà concedersi qualche occasione per rifuggire dalla routine che in questi giorni è stata decisamente stressante. L'amore sarà il punto cardine della giornata per quanto riguarda soprattutto Ariete e Toro. Il secondo vedrà le proprie prospettive sentimentali in rialzo rispetto al recente passato....

zazoomblog : Oroscopo luglio: amore per Leone nuove conoscenze per Gemelli Sagittario top - #Oroscopo #luglio: #amore #Leone - Free_software_I : MESE LUGLIO 2019 OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI ZODIACALI - Free_software_I : MESE LUGLIO 2019 OROSCOPO E PREVISIONI PER I 12 SEGNI ZODIACALI -