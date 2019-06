Orefice fallito si spaccia per Andrea Pirlo e truffa boutique di lusso

(Di martedì 18 giugno 2019) Un uomo di 48 anni di Valenza Po, in provincia di Alessandria, è stato denunciato dalla Digos pere sostituzione di persona. Si tratta di A.P., un ex orafo con alle spalle un procedimento fallimentare e una serie di altri piccoli problemi con la giustizia che, secondo l'accusa, in diverse occasioni si sarebbeto per l'ex campione della Juventusfacendo acquisti di beni dia nome del centrocampista. Il 48enne avrebbe fatto shopping indi Napoli, Brescia e Torino, riuscendo tutte le volte a convincere i titolari di essere l'ex calciatore – sfruttando una vaga somiglianza fisica – e puntando gli oggetti più costosi, rassicurando che una sua assistente sarebbe poi passata a saldare il conto; per questo a finire nei guai è stata anche la sua fidanzata, S.L., denunciata in concorso perché siva per una collaboratrice del giocatore.