Omicidio Carini, è svolta: fermato l’ex marito della vittima, troppe incongruenze nel racconto (Di martedì 18 giugno 2019) Secondo gli inquirenti il racconto dell'uomo non regge. La scena del delitto in negozio non corrisponderebbe a quanto descritto dal 41enne e dal figlio 14enne. Ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti del maggiore. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere con un provvedimento di fermo come indiziato di reato. (Di martedì 18 giugno 2019) Secondo gli inquirenti il racconto dell'uomo non regge. La scena del delitto in negozio non corrisponderebbe a quanto descritto dal 41enne e dal figlio 14enne. Ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti del maggiore. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere con un provvedimento di fermo come indiziato di reato.

A tre giorni dall'omicidio della 36enne Anna Maria Scavo nel suo negozio di Carini, nel Palermitano, c'è una prima svolta nelle indagini dei carabinieri. Nelle scorse ore infatti gli inquirenti hanno posto in stato di fermo come indiziato di reato l'ex marito della donna, il 41enne Marco Ricci, l'uomo che per sua stessa ammissione ha sferrato i due fendenti mortali alla gola con un taglierino. L'uomo era già stato iscritto nel registro degli indagati dopo il fatto ma era rimasto a piede libero, sia perché ricoverato in ospedale con ferite da taglio che a suo dire erano state causate dalla stessa donna, sia perché continuava a sostenere che era stata lei ad aggredirlo per prima dopo che lui era andato in soccorso del figlio 14enne. Nonostante la sua versione sia stata confermata anche dal minore, anche lui ricoverato con ferite da arma da taglio, il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e il pm Giulia Beux hanno deciso di fermare l'uomo ritenendo il suo racconto lacunoso e con troppe incongruenze.